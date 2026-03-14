Hrvati po pun spremnik pohrlili u BiH: 'Netko ide na ćevape, netko po meso, netko po gorivo'

Po pun spremnik goriva u Bosanski Brod dolaze mnogi građani Slavonskog Broda. Pri tome neki ne gledaju pomno na brojač litara i novca.

"Čovjek što odbroji i gotovo", kaže Stjepan iz Slavonskog Broda.

Jer gorivo koje se toči jeftinije je nego u Hrvatskoj.

"Pa natočim, koliko bude", kaže Stjepan.

Ušteda od desetak eura

Građani Bosanskog Broda kažu da su susjedi s druge strane rijeke Save često na benzinskim postajama.

"Pa i mi smo išli nekada tamo dok je bilo povoljnije, nije to ništa strašno, inače oni non-stop dolaze tu", kaže Beli iz Bosanskog Broda.

Litra eurosupera može se kupiti za 2 konvertibilne marke i 36 feninga, što je gotovo 30 eurocenti povoljnije nego u Hrvatskoj, a cijena litre eurodizela je 2 konvertibilne marke i 75 feninga, što je 15-ak centi manje nego preko granice. Pa se na punom spremniku goriva automobila može uštedjeti i desetak eura.

'U Bosni je sve jeftinije'

Stanovnicima pograničnog područja isplati se sjesti u automobil i otići preko granice, posebno kada se osim po gorivo ide i po jeftinije namirnice u trgovačke centre.

"U Bosni je sve jeftinije i svi mi idemo u Bosnu, netko ide na ćevape, netko po meso, netko ide po gorivo", kaže Martin iz Sibinja.

"Idu, idu dosta, niže su cijene i ostala kupovina je znatno niža", kaže Duško iz Bosanskog Broda.

"Većinom ovdje dolaze po piće, usput naspu i goriva i eto", kaže Tamara iz Slavonskog Broda.

'Meni se to ne da'

Neki po gorivo u susjednu državu ne idu redovito zbog gužve na granici.

"Meni se to ne da, stajati na granici zbog goriva", kaže Irena iz Slavonskog Broda.

"Ali ako se nađem tamo, naravno da sipam gorivo, obavezno", kaže Dorian iz Slavonskog Broda.

'Sad će nama naš Putin poslati gorivo'

Hrvatska Vlada ograničava cijene, a mještani pograničnog područja prelaze granicu. U oba Broda nadaju se da će rast cijena stati.

"Nažalost, to je tako i stvarno je preloše to, ne znam dokle", kaže Lucija iz Slavonskog Broda.

"Pa vidjet ćemo, evo sad će nama naš Putin poslati goriva, hahaha, šalim se, haha", kaže Beli iz Bosanskog Broda.

Dok cijene rastu, svatko se snalazi kako najbolje zna i umije, a uz šalu – sve je lakše.