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TRAGEDIJA /

Četiri osobe poginule u teškom sudaru na obilaznici, jedna ozlijeđena

Četiri osobe poginule u teškom sudaru na obilaznici, jedna ozlijeđena
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Foto: Net.hr

Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara

7.6.2026.
15:02
danas.hr
Net.hr
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U nedjelju oko 12.25 sati na državnoj cesti DC 538, na sjevernoj virovitičkoj obilaznici, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila.

Četiri osobe poginule u teškom sudaru na obilaznici, jedna ozlijeđena
Foto: Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije
Četiri osobe poginule u teškom sudaru na obilaznici, jedna ozlijeđena
Foto: VZ VPŽ/ICV
Četiri osobe poginule u teškom sudaru na obilaznici, jedna ozlijeđena
Foto: VZ VPŽ/ICV

Četiri osobe su smrtno stradale, a jedna osoba je ozlijeđena i prevezena u Opću bolnicu Virovitica. Na mjesto nesreće pozvan je i helikopter.

Četiri osobe poginule u teškom sudaru na obilaznici, jedna ozlijeđena
Foto: VZ VPŽ/ICV
Četiri osobe poginule u teškom sudaru na obilaznici, jedna ozlijeđena
Foto: VZ VPŽ/ICV

Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, javljaju iz PU virovitičko-podravske.

Cesta zatvorena za sav promet

Državna cesta DC 538 zbog nesreće je zatvorena za sav promet.

Obilazak je državnim cestama DC2 i DC5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog Polja obilazak je Lukač-Gradina-Suhopolje i obratno, javlja HAK.

Prometna NesrećaObilaznicaVirovitica
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