Četiri osobe poginule u teškom sudaru na obilaznici, jedna ozlijeđena

U nedjelju oko 12.25 sati na državnoj cesti DC 538, na sjevernoj virovitičkoj obilaznici, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila.

Foto: Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije

Foto: VZ VPŽ/ICV

Foto: VZ VPŽ/ICV

Četiri osobe su smrtno stradale, a jedna osoba je ozlijeđena i prevezena u Opću bolnicu Virovitica. Na mjesto nesreće pozvan je i helikopter.

Foto: VZ VPŽ/ICV

Foto: VZ VPŽ/ICV

Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, javljaju iz PU virovitičko-podravske.

Cesta zatvorena za sav promet

Državna cesta DC 538 zbog nesreće je zatvorena za sav promet.

Obilazak je državnim cestama DC2 i DC5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog Polja obilazak je Lukač-Gradina-Suhopolje i obratno, javlja HAK.