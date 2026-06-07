Četiri osobe poginule u teškom sudaru na obilaznici, jedna ozlijeđena
Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara
U nedjelju oko 12.25 sati na državnoj cesti DC 538, na sjevernoj virovitičkoj obilaznici, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila.
Četiri osobe su smrtno stradale, a jedna osoba je ozlijeđena i prevezena u Opću bolnicu Virovitica. Na mjesto nesreće pozvan je i helikopter.
Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, javljaju iz PU virovitičko-podravske.
Cesta zatvorena za sav promet
Državna cesta DC 538 zbog nesreće je zatvorena za sav promet.
Obilazak je državnim cestama DC2 i DC5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog Polja obilazak je Lukač-Gradina-Suhopolje i obratno, javlja HAK.