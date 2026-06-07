Kobna kombinacija alkohola i brzine: Motociklist (44) teško ozlijeđen nakon pada u Sisku

Sisačka policija izvijestila je o prometnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Zagrebačkoj ulici u Sisku, a u kojoj je teško ozlijeđen 44-godišnji motociklist.

Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila oko 5 sati kada je muškarac upravljao motociklom sisačkih registracija pod utjecajem alkohola. Pritom na glavi nije imao uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom i pao na kolnik. Motocikl je nakon toga nastavio nekontrolirano kliziti te je udario u prometni znak, a potom i u metalnu dvorišnu ogradu.

U nesreći je 44-godišnjak zadobio teške ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u sisačkoj Općoj bolnici. Policija je motocikl privremeno oduzela, a protiv vozača će zbog počinjenih prekršaja podnijeti odgovarajuća pismena.