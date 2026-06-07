Wingsuit pilot poginuo nedugo nakon polijetanja: Srušio se u švicarske Alpe

Nijemac koji je poletio u wingsuit odijelu poginuo je u nesreći u švicarskim Alpama, srušivši se ubrzo nakon polijetanja, rekao je glasnogovornik policije za dpa. Četrdesetsedmogodišnji muškarac iz Brandenburga skočio je s još jednim Nijemcem u petak oko 17 sati po lokalnom vremenu u blizini švicarskog planinskog sela Vättis na nadmorskoj visini oko 2080 metara.

Bio je prvi koji je poletio, priopćila je policija u kantonu St. Gallen i dodala da je tijelo pronašla zračna spasilačka služba. Državno odvjetništvo istražuje uzrok nesreće.

Wingsuit odijela nalikuju šišmišima, a tkanina između trupa, ruku i nogu dizajnirana je da djeluje kao krila. Letenje u njima smatra se opasnim ekstremnim sportom. U četvrtak je u Švicarskoj na sličan način poginuo 29-godišnji letač.