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PRVI JE POLETIO /

Wingsuit pilot poginuo nedugo nakon polijetanja: Srušio se u švicarske Alpe

Wingsuit pilot poginuo nedugo nakon polijetanja: Srušio se u švicarske Alpe
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Foto: Profimedia/Ilustracija

Bio je prvi koji je poletio, priopćila je policija u kantonu St. Gallen i dodala da je tijelo pronašla zračna spasilačka služba

7.6.2026.
15:01
Hina
Profimedia/Ilustracija
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Nijemac koji je poletio u wingsuit odijelu poginuo je u nesreći u švicarskim Alpama, srušivši se ubrzo nakon polijetanja, rekao je glasnogovornik policije za dpa. Četrdesetsedmogodišnji muškarac iz Brandenburga skočio je s još jednim Nijemcem u petak oko 17 sati po lokalnom vremenu u blizini švicarskog planinskog sela Vättis na nadmorskoj visini oko 2080 metara.

Bio je prvi koji je poletio, priopćila je policija u kantonu St. Gallen i dodala da je tijelo pronašla zračna spasilačka služba. Državno odvjetništvo istražuje uzrok nesreće.

Wingsuit odijela nalikuju šišmišima, a tkanina između trupa, ruku i nogu dizajnirana je da djeluje kao krila. Letenje u njima smatra se opasnim ekstremnim sportom. U četvrtak je u Švicarskoj na sličan način poginuo 29-godišnji letač.

WingsuitPilotZrakoplovna NesrećaAlpe
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