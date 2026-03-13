Profitiraju od rata i kaosa u Hormuškom tjesnacu, ali postoji 'kvaka': 'Postaje atraktivna ruta'

Kao odgovor na napade SAD-a i Izraela koji su počeli krajem veljače, Iran je zatvorio Hormuški tjesnac i time uzrokovao značajan porast cijene nafte. S druge strane, Panamski kanal sada bilježi pojačan promet, ali i pojačanu zaradu.

Prema riječima zamjenice upravitelja Panamskog kanala, Ilye Espino de Marotte, skok cijena goriva učinio je Panamu privlačnijom nego ikad, piše CNN.

"S višim cijenama goriva, Panamski kanal definitivno postaje atraktivnija ruta jer je znatno kraća," objasnila je Espino de Marotta.

Vodeno dizalo

S otprilike 80 kilometara duljine, Panamski kanal je upola kraći od 193 kilometra dugog Sueskog kanala u Egiptu.

Ovaj porast prometa dolazi u trenutku kada se Panamski kanal oporavlja od jedne od svojih najtežih kriza. Tijekom 2023. i 2024. godine, klimatski fenomen El Niño uzrokovao je ekstremnu sušu koja je razinu vode u jezeru Gatun spustila na povijesni minimum.

Kanal funkcionira kao svojevrsno "vodeno dizalo", koristeći sustav prevodnica za podizanje i spuštanje brodova. Bez dovoljno vode, broj dnevnih tranzita morao je biti srezan s uobičajenih 36 na 24. Ipak, neobično vlažna sušna sezona ove godine omogućila je da ondje prolazi oko 40 brodova dnevno, nadmašujući čak i normalne operativne razine.

"Četrdeset i jedan ili 42 tranzita dnevno nisu dugoročno održivi, ali možemo kontinuirano održavati oko 38 prolazaka, čime zadovoljavamo potrebe industrije", rekla je Espino de Marotta.

Na pitanje odakle dolaze novi korisnici kanala, zamjenica upravitelja odgovorila je da nema precizne podatke.

"Očito je da nas koriste kao alternativni pravac u odnosu na onaj kojim su se prije služili", rekla je Espino de Marotta.

Azija traži alternativu

Iako se Hormuški tjesnac često povezuje isključivo s naftom, on je kritična točka za ukapljeni prirodni plin (LNG). Petina svjetske trgovine ovim energentom prolazi tim uskim grlom. Kako rat blokira taj prolaz, cijene vozarina za američki LNG su se učetverostručile, a fokus tržišta snažno se pomaknuo prema Aziji.

Azijske zemlje, koje 80% svog goriva dobivaju upravo kroz Hormuz, očajnički traže alternativne izvore. Već je zabilježeno preusmjeravanje tereta američkog plina iz Europe prema Aziji, a Panamski kanal tu igra ulogu glavnog tranzitnog čvorišta.

Na pitanje o mogućnosti da azijski kupci koriste Panamski kanal za prijevoz LNG-a, Espino de Marotta odgovorila je da bi kanal doista mogao preuzeti dio tog posla.

"No, ne smijemo zaboraviti ni trenutačnu situaciju Rusije s Europom", rekla je, misleći na rat u Ukrajini. "Zbog toga je Sjedinjenim Državama isplativije slati LNG s istočne obale u Europu".

Ipak, s eskalacijom sukoba i sve većim ograničenjima u Hormuškom tjesnacu, upraviteljica je izrazila uvjerenje da je Panamski kanal spreman prihvatiti veći dio svjetskog prometa gorivom.

