Goluža: 'Zovite im romske trubače ako junaci to žele, zaslužili su da im se ispune želje'

Nakon još jedne velike pobjede koja je naciju digla na noge, hrvatska rukometna reprezentacija vraća se kući s brončanom medaljom oko vrata. Dok se Trg bana Josipa Jelačića priprema za još jedan veličanstven doček (ponedjeljak - 16.00 dolaze igrači, program počinje u 15.00), oglasio se i najtrofejniji hrvatski rukometaš i bivši izbornik Hrvatske, veliki Slavko Goluža. U razgovoru za Net.hr osvće se na ključne trenutke utakmice za broncu, ali i šalje snažnu poruku uoči proslave, naglašavajući kako ona mora pripasti isključivo igračima, bez ikakvog političkog uplitanja...

Težina hrvatskog dresa slomila je suparnike

Goluža je istaknuo kako ni u jednom trenutku nije sumnjao u pobjedu, unatoč tome što je rezultat na kraju bio tijesan. Prema njegovim riječima, Hrvatska je imala potpunu kontrolu nad utakmicom i pokazala zrelost u ključnim trenucima.

"Ispada rezultat jedan razlike na kraju, ali razborito smo odigrali, bili uvjerljivi i niti u jednom trenutku kontrola utakmice i pobjede naših rukometaša nije došla u pitanje. Imali smo utakmicu pod kontrolom. U pravom trenutku smo se odvojili, u pravom trenutku stali na loptu", analizirao je Goluža, dodavši kako suparnici jednostavno nisu znali kako igrati ovakve utakmice.

Foto: Philippe Desmazes/afp/profimedia

"Pretežak je taj hrvatski dres. Oni ne znaju igrati ovakve utakmice. Čestitke svima, ne treba sad nikog izdvajati. Ono što sam rekao od početka, najvažnije je bilo ne razbraniti njihovog golmana Halgrimsona", slikovito je opisao pritisak pod kojim se slomila reprezentacija Islanda.

U pobjedi Slavko nije želio izdvajati pojedince, već je naglasio snagu kolektiva i generacijsko nasljeđe borbenosti koje se prenosi s koljena na koljeno. Posebno je pohvalio Tina Lučina, koji je preuzeo odgovornost i odigrao maestralnu utakmicu, te Davida Mandića, kojeg smo nazvali "hrvatskim Rambom iz Ljubuškog", jer se uvijek bespoštedno bori za sveti dres. David Mandić je pravi umri muški, Ljubuški...

"Nevjerojatno kakav peh ima da se ozlijedi. Nikakve namjere nije bilo. Magnusson nije taj tip igrača, nego čista slučajnost. Klektiv je pobijedio, reprezentacija je odigrala kolektivnu, mušku, zajedničku partiju."

'Tko će pjevati na Trgu? Neka odluče igrači!'

Ipak, ono o čemu se najviše govori nakon osvajanja medalje jest veliki doček na Trgu. Goluža s oduševljenjem pozdravlja ideju da Trg ponovno slavi svoje heroje, no istovremeno upozorava da se slavlje ne smije pretvoriti u političku pozornicu. Na šaljivo naše pitanje - hoće li na dočeku biti gost iznenađenja - Goluža je bio vrlo jasan. Smatra da sve želje igrača moraju biti ispunjene, bez obzira na to o kome se radilo i kako politici nema mjesta na pozornici na kojoj će na Trgu stajati rukometni junaci...

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ovo je njihov dan, a ne ničiji drugi

"Ne znam tko će pjevati i kakav će program biti. Ja samo mogu reći da sve treba maknuti na stranu i tim junacima ispuniti njihove želje. To je doček za rukometaše. Nije to doček ni za koga drugoga, nego za njih. To je zahvalnost za sav njihov trud, znoj, borbenost, za sve što su prošli i doživjeli na Europskom prvenstvu. Za sve ozljede, za krv koju su pustili. Ako oni imaju tu želju, da im bilo tko pjeva, ne vidim nikakvog razloga za nešto. Ako naši brončani rukometaši izraze želju da im dođu romi sa trubama, ta im se želja treba ostvariti. Ne želim da se politika miješa na bilo koji način u ovaj veliki uspjeh za hrvatski rukomet i čitav hrvatski sport", odlučno je poručio Goluža. Dodao je kako je proslava zahvala igračima za sav trud, znoj i borbenost koju su pokazali na terenu. Inače, upravo je Slavko Goluža dignuo glas koji je pogurao njihovu želju da im Thompson pjeva na Trg bana Josipa Jelačića 2003. nakon zlata na SP-u u Portugalu. U podcastu Net.hr-a Maksanov korner prije dvije godine Slavko Goluža je kazao:

"Nisam Thompsona na Trg tada doveo ja, nego svi mi. Na svaku utakmicu smo išli motivirani njegovim pjesmama. U autobusu su se slušale njegove pjesme. To je bio naš dan i imali smo želju da dođe na pozornicu i otpjeva neku pjesmu. Isto kao što je bila Severina za brončane Vatrene 1998. Ja u tome ne vidim ništa loše. Bilo je to 2003. Imali smo doček nakon zlata iz Portugala i meni je gospoda u zračnoj luci kazala da ne može da nam on pjeva, da nije u protokolu. Rekao sam OK, ako nije u protokolu, nije osobno ni meni u protokolu ići na Trg. To je bila naša želja. Mi smo tu našu želju ispunili. Imali smo i želju na SP-u u Hrvatskoj da nam pjeva Marijan Ban u Spaladium Areni. To nam je bio ritual i ja osobno u tome ne vidim ništa loše."

I danas Slavko ima svoja stajališta i mišljenje koje ne mijenja poput nekih drugih - kako vitar puše, ali ne želi da ovaj doček završi u sferi politike, nego da ostane u sportskim okvirima, gdje i zaslužuje, gdje priprama i gdje je dočeku naših rukometaša i mjesto...

"Opet ću ponoviti. Ako igrači, junaci naši sportski, brončani rukometni ratnici imaju tu želju, bilo kakvu želju, ako oni žele da im pjeva ne znam tko, neka im se želja ispuni. To je dan naših rukometaša i ako oni izraze želju, tko god da svira, ta želja se treba ostvariti. Ja ne vidim tu mjesta nekim drugim stvarima, da ne kažem u političke svrhe", kaže Goluža i dodaje:

Foto: Milan Kapusta/tasr/profimedia

"To je njihov dan i ako imaju neku želju, ja molim sve da im se ta želja ispuni jer oni to zaslužuju."

Njegove riječi odjeknule su kao poziv na zajedništvo i poštovanje prema sportašima koji su ponovno proslavili Hrvatsku. Dok hrvatski rukometaši slave u Herningu u ovim trenucima, poruka je jasna: dopustimo im da svoju broncu proslave onako kako oni to žele, uz pjesme koje oni odaberu, jer ovo je isključivo njihov trenutak za povijest.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34-33 (17-14).

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026, 2016, 2012, 1994), uz tri srebra (2020, 2010, 2008). Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, pri čemu druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva. Island je ostao na jednoj bronci s EP-a 2010.

