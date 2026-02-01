Goluža: 'Bio sam tri puta u takvoj situaciji, ali nismo radili dramu. Vidim veliku šansu protiv Islanda'

Hrvatska rukometna reprezentacija igra utakmicu za treće mjesto na Europskom prvenstvu u Herningu protiv Islanda, reprezentacije koju smo dobili u prvoj utakmici main rounda skupine II (30-29). "Vrijeme je za rukomet" počinje u 14.40, utakmica Hrvatske i Islanda u 15 i 15, a sve možete gledati na RTL-u i platformi VOYO.

Inače, Zvonimir Srna je u toj utakmici protiv Islanda, u kojoj Hrvatska niti u jednom trenutku nije gubila, zabio 6 golova i bio MVP susreta, a Mateo Maraš najbolji strijelac Hrvatske sa sedam golova. Omar Ingi Magnusson i Rikhardsson Odin su zabili po osam golova za Island.

Uoči utakmice Hrvatske i Islanda za treće mjesto bivši izbornik i legenda hrvatskog rukometa Slavko Goluža nudi za portal Net.hr dublji uvid u stanje hrvatske rukometne reprezentacije i stanja u kojem se nalazi. Nakon teškog poraza i vidljivog emocionalnog pražnjenja u polufinalu protiv Njemačke 31-28, Goluža se osvrće na vlastita iskustva, otkrivajući nepoznate detalje iz prošlosti i nudeći recept za pobjedu protiv neugodnog Islanda, kojeg je Hrvatska već jednom svladala na turniru.

Težak je put do medalje nakon poraza

"Možemo li pobijediti opet Island? U padu su emotivno, ali itekako naši dečki mogu pobijediti opet Island i vjerujem da će Hrvatska uzeti broncu. Bio sam tri puta u takvoj situaciji, gdje smo psihički, emotivno i fizički bili ispražnjeni i uzeli broncu", započeo je Goluža, prepoznajući psihološki teret koji igrači nose nakon ispuštene prilike za finale.

Kao netko tko je prošao sve i kao igrač i kao izbornik, Goluža jako dobro zna koliko je teško pronaći snagu za utakmicu koja slijedi odmah nakon bolnog poraza. Prisjetio se vlastitih iskustava koja su obilježila njegovu karijeru.

"Strašno je bilo pražnjenje nakon utakmice protiv Srbije, mi smo bili down skroz, ali smo pobijedili Španjolsku 31-27 u utakmici za treće mjesto", kazao je Goluža, aludirajući na Europsko prvenstvo u Beogradu 2012.

Foto: Javier Soriano/afp/profimedia

Otkriva nam Slavko još neke situacije emotivnog i fizičkog pražnjenja. Hrvatska je na OI u Londonu uzela broncu svladavši Španjolsku za treće mjesto. Nije bilo lako tu utakmicu dobiti...

"U Londonu na OI protiv Francuske kad smo izgubili, doživjeli smo tešku psihološku situaciju. Znamo jako dobro koliko nam je ta utakmica značila. To je bio cilj generacije da uzmemo još jedno zlato na Olimpijskim igrama. Nismo uspjeli. Isto tako, bio je tu jedan momentum koji je vrijedan spomena. Mi smo sve utakmice na OI u Londonu igrali do podneva, a protiv Francuza smo igrali kasno navečer, oko 22 i 30. Jako smo bili ispovrijeđivani s Tunisom, međutim niti u jednom trenutku se nismo žalili. Nismo radili dramu od toga".

Iako nisu uspjeli, morali su pronaći snagu za nastavak, što je lekcija koju i sadašnja generacija mora primijeniti.

O virozama i ozljedama se šutjelo: Nikad nismo tražili alibi

Ono što je Goluža posebno istaknuo jest karakter i mentalitet koji su krasili njegove momčadi u najtežim trenucima. Otkrio je kako su se u prošlosti nosili s ogromnim problemima o kojima javnost nije znala gotovo ništa, odbijajući tražiti izgovore za eventualne neuspjehe.

"Zna se dobro u kakvom smo stanju bili u Španjolskoj na SP-u 2013, igrali smo s brojnim ozljedama. Nastupili smo u bez bez - šest igrača u utakmici za treće mjesto, Duvnjak je dobio 40 temperaturu, ali našli smo snagu i pobijedili Sloveniju za broncu. Isto tako, strašne probleme imali smo i u Kataru gdje je cijela ekipa imala trbušnu virozu. Zna se dobro da Igor Vori protiv Bosne i Hercegovine nije uopće išao na utakmicu", otkriva Goluža i naglašava:

"Međutim, nikada mi nismo izlazili u javnost i nikada nismo htjeli pričati o tome. Jednostavno nismo znali tko će uopće igrati, ali nismo htjeli o tome pričati."

Unatoč svemu, ta je momčad u Kataru na SP-u igrala za peto mjesto, pokazavši nevjerojatnu snagu i zajedništvo, ali je taj susret protiv Danske izgubila.

Foto: Javier Soriano/afp/profimedia

"Nismo znali tko će uopće i igrati. Bilo je puno problema koji su prošli ispod kulise jer smo mi to tako htjeli".

Recept za Island postoji, a iskustvo je naša najveća prednost

Na pitanje može li hrvatska rukometna reprezentacija dva puta na istom turniru pobijediti istog protivnika, Goluža je bio jasan:

"Pa zašto ne možemo?" Njegov optimizam temelji se na taktičkoj analizi i, još važnije, na golemom iskustvu koje Hrvatska ima u ovakvim utakmicama.

Foto: Franck Fife/afp/profimedia

"Zna se kako Island igra. Puno ovise o igri jedan na jedan, o tranziciji, i ono što je ključ, ne smijemo razbraniti njihovog vratara. U drugom poluvremenu protiv nas ništa nije obranio i mi smo tu utakmicu pobijedili", analizirao je Goluža. Istaknuo je ključne islandske igrače poput Kristjanssona i Magnussona kao glavne prijetnje u igri jedan na jedan. Ipak, za kraj je podvukao ono najvažnije:

"Ja osobno vidim veliku šansu. Mislim da Island ne zna igrati ovakve utakmice za medalju. Mi smo, s druge strane, puno, puno takvih utakmica odigrali i to je naša najveća prednost."

Golužine riječi odzvanjaju kao poruka ohrabrenja i podsjetnik na snagu karaktera koja je desetljećima bila zaštitni znak hrvatskog rukometa. U borbi za broncu neće odlučivati samo taktika, već i srce i glava, a tu, vjeruje Goluža, Hrvatska ima sve što je potrebno za pobjedu.