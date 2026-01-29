Slavko Goluža o sramoti koju je doživio na EP-u u Danskoj 2014. godine i Karabatiću

Povijest se ponavlja u Danskoj. Dok u medije cure fotografije sramotnog tretmana organizatora na Europskom rukometnom prvenstvu prema hrvatskim rukometašima, u trenucima dok se širi opće nacionalno nezadovoljstvo zbog činjenice da je hrvatska rukometna reprezentacija, nakon dvije ključne utakmice u 24 sata, morala putovati autobusom, u kojem su spavali na podu, čak pet sati iz švedskog Malmoa do Silkeborga, donosimo priču iz 2014.

'Danska je učinila sve da osvoji zlato, sve im je bilo podređeno'

Vratit ćemo se, stoga, u prošlost i otkriti što je prije 12 godina prošao Slavko Goluža, bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, proslavljeni bivši rukometaš i reprezentativac, najuspješniji hrvatski rukometaš ikad. Tada je Slavko Goluža, gotovo u suzama, nakon poraza od Danske u polufinalu, koja će kasnije doživjeti potpunu rezultatsku katastrofu u finalu protiv Francuza, iznio kritiku na račun organizatora.

"Danska je učinila sve da osvoji zlato, sve im je bilo podređeno, a mi smo tek prošlu noć napokon mogli normalno spavati. Živjeli smo kao životinje“, rekao je tada Goluža, aludirajući na činjenicu da su Hrvati morali mijenjati tri grada na putu do polufinala. Danski izbornik Urlik Wilbeck mu je odgovorio da što se žali, da imaju sjajne uvjete, bolje nego Danci u Hrvatskoj.

"Hvala vam gospodine Wilbeck na tim uvjetima, ali dobre uvjete ste imali vi u Hrvatskoj, a ne mi. Nama ovakvi uvjeti ne trebaju", kazao mu je Slavko Goluža.

Pričamo u četvrtak sa Slavkom Golužom o tome. Keta za portal Net.hr po prvi put otkriva detalje organizacijskih propusta na štetu Hrvatske, sve što je doživio na Europskom rukometnom prvenstvu 2014. u Danskoj kao izbornik hrvatskih rukometaša, zajedno sa svojim igračima i stručnim stožerom. Podsjetimo, na Hrvatska je na Europskom prvenstvu 2014. završila na četvrtom mjestu iza Španjolske, Danske i Francuske, koja je tad bila osvojila svoju treći titulu prvaka Europe.

Više od deseteljeća je prošlo, no sjećanja na Europsko prvenstvo u Danskoj 2014. godine za Slavka Golužu i dalje su nevjerojatno živa i obojena gorčinom. Goluža se prisjeća šokantnih organizacijskih propusta domaćina, uvjeta koji su bili daleko ispod razine vrhunskog sporta i reakcije javnosti koja ga je zaboljela, povlačeći pritom izravnu paralelu sa sudbinom koja bi mogla zadesiti i sadašnjeg izbornika Dagura Sigurðssona.

Uvjeti nedostojni sportaša: 'Jeli smo s radnicima sa smetlišta'

Saga o lošim uvjetima započela je čim je hrvatska reprezentacija stigla u Dansku. Goluža bez okolišanja opisuje smještaj i prehranu kao potpuni fijasko.

"Nisam htio o tome, ali sad kad je u javnost izašlo sve ovo, kad naši dečki, reprezentativci, stručni stožer doživljavaju to što doživljavali, reći ću javno neke stvari. Mi smo 2014. na Europskom prvenstvu igrali u Aarhusu. Hotel je bio katastrofa. Hrana je bila nikakva, potpuno neadekvatna za sportaše", započinje svoju priču Goluža, trener RK Bjelovar. Međutim, ono što je uslijedilo bilo je još gore i prelazilo je granice loše organizacije, dotičući se samog dostojanstva sportaša.

"Radnici sa smetlišta su dolazili jesti s nama u prostoriju i ja kad sam se pobunio zbog toga, jedini je u moju obranu stao Nikola Karabatić. Da se razumijemo, nemam apsolutno ništa protiv ljudi koji rade na smetlištima, da ne bi bilo krivo shvaćeno, preneseno i intepretirano, ali to nisu uvjeti za sportaše koji participiraju na jednom velikom, ozbiljnom, vrhunskom sportskom natjecanju."

Ovakvi uvjeti, tvrdi Goluža, nisu bili slučajnost, već dio strategije.

"Domaćin je sve napravio da uzme finale. A to se najbolje vidjelo u polufinalu protiv nas, kakav je modus operandi bio. Ovo sad ne govorim da se pravdam. nego da istaknem i ispričam te njihove 'dobre stare navike', dodaje, aludirajući na to da su izvanterenski pritisci i loš tretman bili smišljeni kako bi se destabilizirala njegova momčad.

Zvižduci za istinu i usamljena podrška legende

Kada je javno progovorio o katastrofalnim uvjetima, Goluža nije dobio podršku, već osudu. Doživio je nešto što rijetko koji izbornik doživi: zvižduke vlastitih navijača.

"Kada sam to rekao, u polufinalu su mi danski navijači zviždali. Zviždali su mi zbog toga što sam rekao istinu. Ma strašno", priča Slavko Goluža.

U tim trenucima, dok se suočavao s kritikama i nerazumijevanjem, u njegovu obranu stala je samo jedna, ali iznimno važna osoba, rukometna ikona.

"Jedini koji je tada javno stao u moju obranu bio je Nikola Karabatić", ističe Goluža. Podrška takve sportske veličine bila mu je dokaz da nije bio u krivu i da je istina, iako bolna, morala biti izrečena.

Hoće li i Sigurðsson doživjeti istu sudbinu?

Goluža je uvjeren da se scenarij iz 2014. godine sada ponavlja. Smatra da bi i aktualni hrvatski izbornik, Islanđanin Dagur Sigurðsson, mogao postati meta Danaca jer se usudio kritizirati uvjete i organizaciju.

"Povijest se ponavlja. To isto sada očekujem da će napraviti Sigurðssonu. Zašto? Zato jer je čovjek samo rekao istinu", upozorava Goluža.

Prema njegovom mišljenju, danska publika i organizatori ne praštaju kritiku, a svatko tko se usudi narušiti sliku savršene organizacije riskira da bude "izviždan", baš kao što se i njemu dogodilo. Ispričao nam je i što je doživio godinu dana prije - na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2013.

"Putovali smo autobusom iz Zaragoze za Barcelonu nekih desetak sati, dan prije utakmice. Danci su nas u Barceloni čekali odmorni, naspavani, a mi smo putovali i na putu je Domagoj Duvnjak dobio temperaturu. Izgubili smo to polufinale."

Na kraju, Goluža je istaknuo kako je Hrvatska, kao domaćin velikih natjecanja, uvijek pokazivala kako se treba odnositi prema gostima...

"Sad se vidi gdje je Hrvatska u organizaciji odnosu na ostale. Po meni, nije bitna ni kilometaraža na ovom Euru na što se žale naši, nego odnos smještaja i ishrane prema sportašima. Hrvatska je svojim domaćinstvima dokazala da je tri koplja iznad sviju po organizaciji. Niti jednom stranom sportašu u Hrvatskoj nije apsolutno ništa nedostajalo i samo imamo riječi hvale."

Njegova priča ostaje kao trajni podsjetnik da se najveće bitke ponekad ne vode na terenu, već izvan njega, u borbi za poštenje i dostojanstvo.

"Vidjet ćemo što će biti u polufinalu. Teško je išta reći, prognozirati. Sve momčadi su potrošene i tu će se raditi o raspoloženju vratara, pojedinca. Nadam se pobjedi Hrvatske. Možda sad dođe jedna utakmica s 15+ obrana golmana. Daj Bože da bude tako".

