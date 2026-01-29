Elitni hrvatski reprezentativac o sramoti na Euru: 'Prije smo šutjeli o tome, ali dosta više'

Hrvatska rukometna reprezentacija na Europskom prvenstvu u Švedskoj i Danskoj ne bori se samo protiv protivnika na terenu, već i protiv niza organizacijskih propusta koji su kulminirali posljednjih dana, a bore se i protiv nebrige EHF-a o zdravlju igrača. O lošim uvjetima, nepravdi i čuvenom hrvatskom inatu koji se budi u najtežim trenucima, za Net.hr govori Marin Šipić, reprezentativni pivot koji zbog ozljede prvenstvo prati s tugom, ali i velikim ponosom na svoje suigrače. Iako fizički nije s njima, srcem je uz dečke i bez zadrške komentira situaciju koja je uzburkala sportsku javnost.

'Godinama se događaju propusti, ali ovo je previše'

Šipić nam ističe kako problemi s kojima se reprezentacija suočava, od smještaja izvan grada domaćina Herninga do napornih putovanja, loše prehrane i nelogičnog rasporeda utakmica dan za danom, nažalost nisu novost u svijetu rukometa. Ipak, ovog puta se skupilo previše toga da bi se moglo prešutjeti.

Prije javnost nije imala prilike vidjeti s čime se reprezentacija susreće na velikim natjecanjima. Ovo je prvi put da se netko usudio iznijeti u javnost situaciju, propuste, pokazati i prokazati da ništa ne valja, ali da, dugo, predugo se već ovakve stvari događaju na ovakvoj razini. Mislim da je nekako sad ipak bilo više stvari u istom trenutku i jednostavno se nije moglo prešutjeti. Jako je rijetko da ovakva scena nastane i da se to iznese van. Dobro je da se napokon netko usudio reći što ne valja. Konačno da je netko odlučio reći dosta tome. Jer, stvarno je dosta više i takve stvari nisu u redu. Postalo je nepodnošljivo. Marin Šipić za Net.hr.

"Prije javnost nije imala prilike vidjeti s čime se reprezentacija susreće na velikim natjecanjima. Ovo je prvi put da se netko usudio iznijeti u javnost situaciju, propuste, pokazati i prokazati da ništa ne valja, ali da, dugo, predugo se već ovakve stvari događaju na ovakvoj razini. Takve stvari nisu lagane za podnijeti. Vjerujte mi da nije prvi put da se događaju takve stvari na ovakvoj razini rukometa. Uvijek je bilo nekih problema, ali ti kao igrač ne možeš i ne želiš takve organizacijske propuste uzeti kao izgovor jer će se opet naći oni koji će reći evo ih, kukaju, ne paše im ovo, ono. Ili bismo bili smješteni daleko pa bismo putovali na treninge dugo svaki dan, uvijek je bilo nečega. Reprezentacije su se oduvijek znale naći u nepoštenom položaju u odnosu na druge reprezentacije. Ne mora značit da smo to uvijek mi, ali sam siguran da se uvijek ovim sistemom natjecanja, na ovoj razini, nešto dogodi", objašnjava Šipić i dodaje kako su se sada stvari nagomilale.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Skupilo se tu igranje utakmica dan za danom, pa se skupilo to putovanje s busom. Mislim da je nekako sad ipak bilo više stvari u istom trenutku i jednostavno se nije moglo prešutjeti. Jako je rijetko da ovakva scena nastane i da se to iznese van. Dobro je da se napokon netko usudio reći što ne valja. Konačno da je netko odlučio reći dosta tome. Jer, stvarno je dosta više i takve stvari nisu u redu. Postalo je nepodnošljivo. Netko igra dan za danom, netko ne, netko putuje i mijenja državu, netko je na jednom mjestu. To su stvari koje se događaju stalno. Doživio sam stalno neke takve stvari na velikim reprezentativnim natjecanjima van Hrvatske, duga putovanja na treninge, uvijek neki problemi. Sad se skupilo više toga i nije se više ni htjelo ni o"

Iako su igrači svjesni da se žaljenjem ništa neće promijeniti preko noći, jer "sistem je takav kakav je", bitno je da je javnost upoznata s neravnopravnim tretmanom. Dok neke reprezentacije cijelo prvenstvo provode u istom hotelu i istoj dvorani, Hrvatska mijenja gradove i države, što stvara ogroman fizički i mentalni napor.

Hrvatski inat kao najjače oružje

Upravo u trenucima kada se osjećaju zapostavljeno i podcijenjeno, kod hrvatskih sportaša budi se onaj poznati inat. Šipić je uvjeren da će svi ovi problemi samo dodatno motivirati njegove suigrače uoči polufinalnog okršaja s Njemačkom.

"Mojim suigračima nije drago što se sve to događa, ali nemaju vremena za razmišljanje i gubljenje energije na stvari na koje ne možeš utjecati. Oni su fokusirani samo na Njemačku, na utakmicu. Ništa se promijenit neće, utakmica će se igrati, polufinale immao i moramo to što bolje odraditi. Oni tako razmišljaju. Netko se drugi s tim treba baviti, ako se to uopće i može promijeniti. Svjesni su da moraju ostati fokusirati na utakmicu i jesu. Mi smo nekako takvi da uvijek imamo taj inat. Koliko god smo dobri, ovakve stvari probude taj dodatni inat u ljudima. U nama uvijek postoji ta iskra jer nas se nikada ne gura kao što se guraju neke druge reprezentacije, ne priča se o nama kao o drugima. Zato uvijek imamo taj motiv više da pokažemo tko smo i što smo. Budite sigurni da će sve ovo što im se dogodilo, svi organizacijski propusti, sve što je EHF servirao, da će u njima probuditi inat, dodatni motiv. Imam osjećaj da se nas nikad ne gura kao što se guraju neke reprezentacije i ne priča se o nama kao što se priča o drugima, ne u Hrvatskoj nego okolo, tako mi u rukometnoj reprezentaciji uvijek imamo inat pokazati da nije tako kako netko drugi misli, da napravimo suprotno, na odgovorimo na terenu adekvatno, sportski, rukometni. Momci, vjerujte mi što ću vam reći, jedva čekaju polufinale s Njemačkom da izlete na teren. Da pobijede i Nijemce i propuste i sve što su doživjeli. Mi smo jednostavno takvi", naglašava Šipić.

On tvrdi da su igrači potpuno fokusirani isključivo na teren i da ne dopuštaju da im vanjski faktori poremete koncentraciju. Svjesni su da se moraju baviti onim na što mogu utjecati, a to je igra.

"Oni su svjesni da ne mogu sada govoriti 'umorni smo'. Jednostavno moraš napraviti sve što možeš da budeš što spremniji i odigraš utakmicu. Znaju da moraju ostati fokusirani i pokušati izboriti finale."

Prognoza za polufinale i poruka suigračima

Gledanje utakmica preko televizije Šipiću pada iznimno teško. Nakon što je godinama bio neizostavan dio reprezentacije, osjećaj je, kako kaže, "totalno čudan". No, unatoč tome, njegova vjera u momčad je nepokolebljiva.

"Nemam nikakvu drugu prognozu nego da ćemo pobijediti. Poznajem njihov mentalitet i znam da su sačuvali dovoljno energije, volje i želje da prođu preko svega toga i da uđu u finale. Siguran sam da dečki jedva čekaju izletjeti na taj teren, pogotovo nakon pripremnih utakmica s Njemačkom. Motiv je ogroman."

Za kraj, poslao je emotivnu poruku svojim prijateljima i suborcima u reprezentaciji.

"Dečki, volim vas sve, jako, svi smo uz vas. Vidimo što proživljavate, doživljavate, ali i znamo da vas to čini jačima. Ako tko zna, to znam ja.

da navijam za njih najjače i da se nadam da će sutra pobijediti. I naravno, da se svi vrate kući zdravi", zaključio je Marin Šipić.

Podsjetimo, kako se druga faza Europskog rukometnog prvenstva približavala kraju i borba za polufinale postajala sve intenzivnija, u prvi plan je isplivao problem koji je EHF očito zanemario – iscrpljenost. Hrvatski rukometaši su odigrali dvije utakmice u dva dana, pri čemu je svaka od njih bila ključna za pobjedu, dok je logistika i tretman reprezentacije na razini prvenstva bili, blago rečeno, ispod očekivanog standarda. Naime, u hrani su se pojavili crvi i plastika, a posebno je izazvala negodovanje odluka da se hrvatska reprezentacija smjesti 30 kilometara udaljeno od Herninga, u Silkeborg. Neka se sad probudi na najjače taj hrvatski inat i neka u petak u Herningu eksplodira u polufinalu protiv Njemačke.

POGLEDAJTE VIDEO: EHF razotkriven u Herningu: Sigurdssonov istup zatresao Europsko prvenstvo