Sram bilo EHF! Naši rukometaši spavaju na podu autobusa, naletjeli na još problema u Danskoj

Nakon dramatične pobjede protiv Mađarske i osiguranog plasmana u polufinale Europskog prvenstva, hrvatski rukometaši umjesto zasluženog odmora suočili su se s nizom organizacijskih problema. Dok se cijela nacija raduje borbi za medalje, iza kulisa vlada nezadovoljstvo koje prijeti narušiti pripremu za ključni dvoboj protiv Njemačke.

Selidba i frustracije umjesto odmora

Umjesto da se fokusiraju na regeneraciju nakon iscrpljujuće pobjede nad Mađarskom (27:25) u srijedu navečer, reprezentacija je već idući dan morala na put. Kauboji su premješteni u hotel Radisson u Silkeborgu, udaljen oko 30 minuta vožnje od dvorane Jyske Bank Boxen u Herningu, gdje se igra završnica.

Prema informacijama iz tabora, kvaliteta i izbor hrane neprimjereni su za vrhunske sportaše u ovoj fazi natjecanja. Tako je jedini dan za odmor i taktičku pripremu bio opterećen selidbom i logističkim problemima, što je izazvalo frustracije uoči jedne od najvažnijih utakmica turnira. Ovakvi propusti u organizaciji EHF Eura 2026. bacaju sjenu na sportski dio natjecanja.

Osim toga, u posjedu smo fotografija koje pokazuju kako naši rukometaši 'preživljavaju' na putu od Malmoa do Herninga. Doista nehumani uvjeti za polufinalista Europskog prvenstva.

Na terenu protiv moćne Njemačke

Izazovi ne prestaju izvan terena. U polufinalu u petak u 17:45 sati Hrvatsku čeka Njemačka, reprezentacija koja je u ključnoj utakmici za prolazak demonstrirala silu pobjedom nad braniteljem naslova Francuskom (38:34). Nijemci su odigrali svoju najbolju utakmicu na prvenstvu, a predvodio ih je nevjerojatni Juri Knorr s deset pogodaka.

Poseban naboj utakmici daje činjenica da Hrvatsku vodi Dagur Sigurdsson, bivši njemački izbornik. Iako su Nijemci slavili u obje pripremne utakmice uoči Eura, njihov izbornik Alfred Gislason upozorava da je polufinale "potpuno drugačija priča".

Unatoč svim nedaćama, naši rukometaši u petak izlaze na teren s jednim ciljem, izboriti finale i pokazati da ih nikakvi logistički propusti ne mogu zaustaviti na putu prema vrhu Europe.

