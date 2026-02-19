Poznati trener: 'Zašto bi se Dinamo bojao Genka? Ovako trebaju odigrati...'

Dinamo u četvrtak s početkom u 18.45 sati na svom Maksimiru igra najvažniju utakmicu ove sezone u Europskoj ligi, prvi dvoboj u doigravanju za osminu finala protiv belgijskog Genka. Taj je susret za Net.hr najavio Igor Pamić, bivši hrvatski reprezentativac i igrač Dinama, koji sada trenira hrvatskog drugoligaša Karlovac 1919.

Pamić ne skriva da vjeruje u uspjeh Dinama protiv Genka, pogotovo zato što Plavi sada izgledaju puno ozbiljnije nego u prvom dijelu sezone. Po njegovom mišljenju, šanse za prolazak su najmanje jednake.

"Moja očekivanja su velika. Zato što sam već toliko puta rekao u svojim izjavama i komentarima da ovom Dinamu jako vjerujem. Što se terena tiče, Dinamo meni izgleda dobro. Dinamo meni izgleda puno ozbiljnije, ako govorimo o razlici između sada i prvog dijela prvenstva. Definitivno stojim iza svojih riječi da Dinamo ima velike šanse, iako igra protiv ozbiljne momčadi. Minimum 50:50, definitivno", istaknuo je na početku razgovora.

Genk ove sezone briljira u europskim natjecanjima, jako im je malo nedostajalo da izravno prođu u osminu finala EL, no to u ove dvije utakmice protiv Dinama, prema mišljenju našeg sugovornika, neće puno značiti.

"Genk je počeo s dobrim rezultatima u Europi i to tako ide. Međutim, ovo je potpuni drugačiji pristup utakmici. Ovo je potpuno drugačija stvar. Ovdje više nema one lakoće shvaćanja utakmica jer imaš komoditet, nego jednostavno moraš razmišljati da u dvije utakmice stoji sve. Tako da se tu potpuno i strategija mijenja, i psihički pristup utakmici. Zato ja ne vidim Dinamo ni u jednom segmentu da je momentalno slabiji", objasnio je Pamić.

Smirile se strasti

Dinamo je stabilizirao obranu, koja je počela, barem u hrvatskim okvirima, izgledati neprobojno i bit će velika snaga Plavih u Europi.

"Ako bude na razini ove kompaktnosti, ove organizacije, što jasno govori da je Dinamo postao dovoljno opasan prema naprijed i dovoljno atraktivan. Međutim, isto tako, defenzivno je to na puno većoj razini, ne malo većoj, nego odličnoj razini nego što je to bilo u prvom dijelu sezone", rekao je Pamić pa istaknuo da je jako dobro što su se tenzije oko kluba smirile:

"Bitno je da su se malo strasti smirile. Stalno se dosta komentiralo o momčadi i o treneru. Ja sam svoje mišljenje iznio, smatram da je on dobro rješenje za Dinamo, za ovaj Dinamo, i vidjet ćemo što će vrijeme pokazati. Uvjeren sam i u Kovačevića i u Dinamo da to mogu."

Bez pritiska

Na pitanje treba li Dinamo na Maksimiru tražiti pobjedu s velikom razlikom kako bi osigurao miran uzvrat, Pamić je odgovorio da takav pristup nije potreban i, da Plavi ne bi trebali osjećati pritisak.

"Ma ne. Budimo iskreni, po čemu je Genk zadnjih godina bolji od Dinama? Zašto bi se Dinamo bojao Genka? Na kraju krajeva, imperativa nekog nema. Znači, Dinamo može ući opušteno u mirnu utakmicu. Dinamo ima svoj imidž, Dinamo ima svoj identitet igranja u Europi već godinama. Dakle, to nije ništa novo. Ova momčad samo potvrđuje ono što se godinama dobro, odlično i fantastično radilo."

"Ne bih ja razmišljao uopće o rezultatu. Igra se 180 minuta i normalno da bi svima odgovaralo da Dinamo pobijedi sa što više razlike, ali ja sigurno ne bih išao na to. Trebaju igrati normalnu utakmicu bez razmišljanja tipa 'sad moram toliko pobijediti'. Ne, jednostavno odraditi utakmicu organizirano, uravnoteženo, hrabro pogotovo prema naprijed, a nazad skromno. Znači da svi odrađuju zadatke. Nema razloga, ne znam zašto bi se ovakav Dinamo uplašio Genka u ovom momentu", zaključio je.

