Genk uoči Dinama šokirao belgijsku javnost: Evo što su napravili

Sedmoplasirana momčad belgijskog prvenstva šokirala je nogometnu javnost kada je uoči utakmice s Dinamom na utakmicu druge lige poslala nekoliko svojih prvotimaca.

Naime, u drugoj belgijskoj ligi se, osim "regularnih" momčadi, natječu i "B momčadi" najvećih belgijskih klubova, pa tako i Genka. Iako bi liga trebala biti razvojna, Genk je odlučio iskoristiti pravila te u svoju drugu ekipu poslati nekoliko mladih igrača koji su prvotimci. Radi se o Joseu Kongolou, Ibrahimu Bangouri, Nikolasu Sattelbergeru, Jusefu Erabiju i Noi Adedeji-Stenbergu.

Situaciju je komentirao i Igor De Camargo, trener druge momčadi Standarda iz Liegea, protiv kojeg je Genkova druga momčad igrala, koji smatra da se radi o neukusnom potezu Genka koji šteti natjecanju:

"Ovo je skandalozno za naše natjecanje mladih i ne znam zašto bi to itko dopustio! Protiv nas su zaigrali afirmirani profesionalci kako bi osigurali bodove jer bi mogli ispasti iz lige, dok se mi istovremeno borimo za ulazak u viši rang. Druge momčadi stvorene su da bi mladi igrači što prije dosegnuli višu razinu, a ovo je potpuno neozbiljno i, ponavljam, skandalozno", rekao je De Camargo, a prenose belgijski mediji.

Posebno je problematično što su dva prvotimca izravno sudjelovala u rezultatu. Sattelberger je zabio prvi pogodak, dok je Adedeji-Stenberg asistirao za drugi. Njih će se dvojica također vjerojatno u četvrtak naći i na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb lovi osminu finala protiv jakog PSG-a: 'Ovo su utakmice za koje se živi'