Ovo je prava i jedina istina: Evo tko stoji na putu Dinamu i Rijeci da ispišu povijest

Dinamo i Rijeka u četvrtak nastavljaju svoj europski put. Dinamo će od 18.45 na svom Maksimiru ugostiti belgijski Genk, dok će aktualni prvak Hrvatske put Cipra, gdje će od 21:00 u glavnom gradu Nicosiji odmjeriti snage s Omonijom. Biti će to veliki dan za hrvatski nogomet jer će to biti prvi put da će dva hrvatska kluba igrati "europsko proljeće".

Nekoliko su puta naši predstavnici bili blizu toga, ali uzimajući u obzir da se Rijeka kvalificirala u playoff po prvi put od 1978./79., te da Dinamo u njemu nije igrao u periodu od 1969./70. do 2018./19., to ipak ne treba čuditi.

Genk

Genk se može nazvati velikanom belgijskog nogometa. Četverostruki prvak države i peterostruki osvajač Kupa trenutno je sedmoplasirana momčad Jupiler Pro lige. Iako im u prvenstvu ne ide, u Europskoj ligi su odlični. Bivši klub Kevina de Bruynea i Thibauta Courtoisa u grupnoj je fazi osvojio čak 16 bodova, te ga je samo gol-razlika spriječila da se nađe na osmom mjestu koje izravno vodi u osminu finala.

Dinamo i Belgijci susreli su se mnogo puta. Protiv klubova iz Belgije Modri su odigrali 12 susreta, od kojih su Modri pobijedili sedam, a izgubili dva. Bilo je tu susreta koji će se dugo pamtiti, poput onih protiv Club Bruggea 2010./11. ili protiv Anderlechta u sezoni u kojoj je Dinamo izborio prvo europsko proljeće nakon 49 godina, ali Modri imaju i dva susreta protiv Genka. Dinamo je protiv Genka igrao u grupnoj fazi Europske lige 2021./22., te je izvukao jednu pobjedu (3-0) i jedan remi (1-1). Modre su do pobjede predvodili Bruno Petković s dva i Luka Ivanušec s jednim pogotkom, dok je u remiju zabio Luka Menalo.

Dinamo je time izbjegao susret s Romom, ali 'Modri' svakako moraju biti oprezni protiv Belgijaca. Genk je u posljednjih šest utakmica pobijedio pet, a na Maksimir dolazi s motiviranim Daanom Heymansom koji je ove godine zabio pet i namjestio jedan pogodak u sedam utakmica.

Prema Transfermarktu, vrijede gotovo 137 milijuna eura, što je više nego dvostruko više od lidera našeg prvenstva koji vrijedi malo više od 58 milijuna. Najvrjedniji igrač im je grčki reprezentativac rođen u Genku, Konstantinos Karetsas, koji vrijedi 28 milijuna eura prema Transfermarktu, a svoje domaće utakmice igraju na Cegeka Areni koja prima između 20 i 23 tisuće gledatelja (ovisno o tome radi li se o domaćoj ili europskoj utakmici).

Puno ime kluba: Koninklijke Racing Club Genk

Godina osnutka: 1988

Stadion: Cegeka Arena (20,040 mjesta), Genk

Vrijednost prema Transfermarktu: 136,95 milijuna eura

Najvrjedniji igrač: Konstantinos Karetsas (28 milijuna eura)

Omonia

Aktualni prvak Hrvatske, Rijeka, pak igra sa ciparskim velikanom Omonijom. Momčad iz glavnog grada Cipra već je praktički osvojila svoju 22. titulu prvaka budući da je osam bodova udaljena od najbliže konkurencije, a dobro joj ide i u europskim natjecanjima. Zeleno-bijeli su grupnu fazu Konferencijske lige završili na 18. mjestu, dva mjesta ispod Rijeke, a u šest utakmica primili su četiri i zabili pet pogotka.

Rijeka je protiv klubova s Cipra odigrala samo tri utakmice. Ove sezone hrvatski prvaci odigrali su 0-0 s AEK-om iz Larnace, a prije dvadeset godina snage su odmjerili upravo sa sljedećim protivnicima. Tada je u prvoj utakmici na Kantridi Rijeka odigrala 2-2, u utakmici u kojoj su zabili Nino Bule i Dušan Kerkez, dok su Ciprani u drugoj uzeli 2-1 pobjedu. Tada je utješni pogodak postigao Josip Lukunić.

Omonia na Rijeku dolazi u odličnoj formi s devet pobjeda u deset utakmica, s tim da je taj jedan poraz bio u Kupu. Igraju na stadionu GSP koji prima nešto manje od 23 tisuće gledatelja.

U redovima Ciprana najopasniji su brat Dinamovog igrača posuđenog u Qarabag, Samyja Mmaeea, Ryan Mmaee, i Willy Semedo. Obojica su postigli 15 pogodaka. Tu je još i legendarni Crnogorac koji je igrao u svih pet liga petice, Stevan Jovetić, dok prilaz golu čuvaju dva poznata HNL-ovca – defenzivni vezni Mateo Marić (Lokomotiva) i stoper Stefan Simić (Hajduk).

Ciprani prema Transfermarktu vrijede 17 milijuna eura, a najvrjedniji igrač je Muamer Tanković, koji vrijedi milijun i pol eura.

Puno ime kluba: Athletic Club Omonoia Nicosia

Godina osnutka: 1948

Stadion: GSP Stadium (22,859), Nicosia

Vrijednost prema Transfermarktu: 17,38 milijuna eura

Najvrjedniji igrač: Muamer Tanković (1,5 milijuna eura)

