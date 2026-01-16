Sanchez o sljedećem protivniku u Europi: 'Do tada ćemo biti spremni'

Nogometaši Rijeke u doigravanju za plasman u osminu finala Konferencijske lige igrat će protiv ciparske Omonije iz Nikozije.

Prva utakmica igrat će se 19. veljače u Nikoziji, dok je uzvrat 26. veljače u Rijeci.

Trener Rijeke Victor Sanchez za službenu klupsku stranicu prokomentirao je momčad Omonije.

U ovoj fazi natjecanja nikad ne možete znati sve jer nemate informacija o protivniku. Nakon posljednje utakmice protiv Šahtara pogledali smo obje opcije koje smo imali, sad je prošlo neko vrijeme, u prijelaznom roku dolazi do promjene u momčadima, ali kao uvijek sve ekipe su dobre, sve ekipe koje su prošle u drugi krug mogu pobijediti bilo koju ekipu u ovom natjecanju što smo vidjeli ove sezone", rekao je Sanchez i dodao:

"Počet ćemo detaljno analizirati suparnika, pripremit se najbolje što možemo i do utakmice ćemo biti spremni."

Rijewka se priprema za drugi dio sezone, a natjecanje u SHNL-u započinje 24. siječnja gostovanjem kod Istre 1961 u utakmici 17. kola koja je prekinuta zbog magle.

