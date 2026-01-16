Hrvatskim rukometašima prijeti velika opasnost, ovo trebate znati o našem prvom protivniku na Euru

Hrvatska rukometna reprezentacija nastup na ovogodišnjem Europskom prvenstvu otvara u subotu 17. siječnja utakmicom protiv Gruzije, na papiru najslabije momčadi u skupini, i rezultat u toj utakmici bit će ključan za naš daljnji put na Euru.

Europsko rukometno prvenstvo gledajte na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr

Gruzija je momčad koja je u posljednjih nekoliko godina napravila ogroman iskorak i koju se nikako ne smije podcijeniti. Pogotovo jer je ova utakmica prva na prvenstvu, pritisak je ogroman i svaki podbačaj mogao bi biti koban.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gruziji je ovo drugi nastup na Euru, nakon debija 2024. Prije dvije godine nisu uspjeli proći skupinu, ali su stigli do povijesne pobjede (protiv Bosne i Hercegovine) i sada imaju veće ambicije.

"Momčad je puno jača nego na prvom Europskom prvenstvu, sada smo iskusniji. Morali smo igrati s mnogo jakih momčadi i to je na nas imalo pozitivan učinak", rekao je uoči turnira gruzijski izbornik Tite Kalandadze.

Tko su ključni igrači Gruzije?

Najveća snaga Gruzije je kolektiv, nema ogromnih zvijezda, ali se tri imena ipak ističu kao najveće prijetnje.

Zagrebaš najopasniji

Igrač koji bi našim reprezentativcima mogao zadavati najviše problema igra u Hrvatskoj. riječ je o desnom vanjskom Giorgiju Tskhovrebadzeu, igraču poznatom po eksplozivnom skok šutu, koji je vrlo dobro poznat našoj javnosti jer je od 2025. član hrvatskog prvaka Zagreba.

Foto: Hasan Bratic/sipa Press/profimedia

"Poseban je osjećaj igrati protiv Hrvatske jer igram ondje. Moram dati sve od sebe i ne razmišljati previše o tome. Oni su velika momčad sa sjajnim rezultatom, ali to ništa ne mijenja. Mi smo ovdje, oni su ovdje, i moramo ih pokušati pobijediti", rekao je Tskhovrebadze.

Opasnost na golu

Vratar Zurab Tsintsadze igrač je koji bi mogao izluđivati hrvatske rukometaše. Trenutno igra u svojoj domovini, za Imedi Telavi, a na vratima reprezentacije je čovjek koji svojim obranama može unijeti nervozu u redove bilo kojeg protivnika.

Foto: Eibner-pressefoto/imago Sportfotodienst/profimedia

Briljirao je u povijesnoj pobjedi Gruzije, protiv Bosne i Hercegovine, i na ovome natjecanju igrač je u kojega Gruzijci polažu velike nade.

Motor momčadi

Giorgi Dikhaminjia bio je ključan igrač Gruzije u kvalifikacijama. Njegova igra u obrani i napadu te ogromna energija čine ga čovjekom koji može svakom protivniku raditi probleme.

Foto: Marco Wolf/imago Sportfotodienst/profimedia

Ključan je igrač u gruzijskoj ekipi, ne zbog broja golova, već zbog silnog rada koji ulaže na terenu.

Što pobjeda, remi ili poraz znače za Hrvatsku?

Situacija na euru je jasna - prve dvije momčadi u skupini prolaze u drugi krug prenoseći bodove iz međusobnog dvoboja.

Pobjeda protiv Gruzije donijela bi momčadi Dagura Sigurdssona dva boda i miran ulazak u sljedeće dva dvoboja, protiv Nizozemske i Švedske. Ti bi bodovi bili temelj za borbu za prvo mjesto u skupini, čega su naši igrači jako dobro svjesni.

Otvarajuće utakmice su uvijek teške. Još se sjećamo one prve utakmice protiv Egipta ovdje u Švedskoj prije tri godine, kada smo izgubili. Znamo da moramo imati pravi pristup u svim utakmicama", rekao je kapetan Ivan Martinović.

Neriješenim rezultatom Hrvatska bi dobila samo jedan bod i to bi jako zakompliciralo situaciju. Pritisak bi bio velik i naši rukometaši ne bi imali pravo na kiks u utakmicama s Nizozemskom i Švedskom.

Poraz bi bio katastrofalan, ostavio bi nas bez bodova nakon prvog kola i bili bismo u situaciji da moramo pobijediti u preostale dvije utakmice ako želimo imati bilo kakvu šansu za prolazak, a osvajanje prvog mjesta bi praktički postalo nemoguće.

Standings provided by Sofascore

Utakmica s Gruzijom stoga je jako važna. Iako je Hrvatska favorit, Gruzija više nije reprezentacija kao prije i pokazala je da svakome može pomrsiti račune.

POGLEDAJTE VIDEO: Bombetina koja je iznenadila Ukrajince! Nisu očekivali što će napraviti Sagosen