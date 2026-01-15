FREEMAIL
SITNO BROJIMO /

Hrvatska hobotnica uoči prve utakmice: 'Tek će se osjetiti ono pravo, ovo želimo dobiti'

S Dominikom Kuzmanović razgovarala je naša Ines Goda Forjan

author_image
Ines Goda Forjan
Svi članci autora >
15.1.2026.
20:12
Igor Kralj/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija odradila je prvi trening u švedskom Malmöu gdje će u subotu od 18 sati odmjeriti snage s Gruzijom. Izabranici Dagura Sigurdssona u Malmö Areni trenirat će i sutra, a zanimljivo ovo će biti čak treći put da će naša reprezentacija igrati na ovom mjestu. Do sada smo u toj dvorani igrali na Svjetskim prvenstvima 2011. i 2023.

Kakva je atmosfera na treningu u Malmö Areni, kako protiv Gruzije te tko su favoriti prvenstva - s Dominikom Kuzmanović razgovarala je naša Ines Goda Forjan.

Sve o Europskom rukometnom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr.

"Sretno smo doputovali, zdravi smo. Idemo osjetiti dvoranu na treningu. Pripremamo se za Gruziju", počeo je Kuzmanović.

Osjeti li se da je počelo prvenstvo?

"Približava se osjećaj, bit će na sto posto na prvoj utakmici. Vidjeli smo druge ekipe, drago mi je da smo tu. Želimo ostati zdravi i pokazati pravo lice", rekao je Kuzma.

Gruzija?

"Gruzija ima par dobrih individualaca, kao tim ćemo vidjeti. Moramo se pokazati karo favoriti od prve minute", kratko je rekao Dominik.

Igrao je već u ovoj areni na SP-u 2023.

"U ovoj Areni smo tri puta pobijedili i remizirali s Dancima, nadam se da ćemo tako nastaviti", rekao je hrvatski vratar.

Na čemu ste radili nakon pripremnih utakmica s Njemačkom?

"To ćemo otkriti na prvoj utakmici. Malo smo popravili tranziciju u obrani, ako uspijemo još popraviti sitnice, to bi moglo biti jako dobro", kazao je Kuzma.

Favoriti prvenstva?

"Svi stavljaju Dansku na prvo mjesto, ali kakav bih ja bio igrač da ne kažem da smo mi blizu. Idemo rasti iz utakmice u utakmicu, popravljati atmosferu u ekipi i samopouzdanje", zaključio je Kuzmanović.

Utakmicu s Gruzijom gledajte od 20:30 na RTL-u i Voyo, a emisiju Vrijeme je za rukomet od 18:45.

komentara
