Leteći Brko jedva čeka prvu utakmicu: 'Sve još držimo pod tepihom'

Počelo je Europsko rukometno prvenstvo. Hrvatska prvu utakmicu igra u subotu protiv Gruzije. U Malmö su s rukometašima stigle i ekipe RTL-a Danas. Evo što je o početku Eura i očekivanjima Maji Oštro Flis rekao Filip Glavaš.

"Kreće prvenstvo, Gruzija je tu. Možda neka nepoznanica, ali nema lagane utakmice. Na početku je uvijek nervoza i moramo svakoj utakmici pristupiti s 300 posto. To je recept. Postavili smo ljestvicu visoko, s tim pritiskom trebamo živjeti, ali atmosfera je na odličnom nivou", rekao je Glavaš.

Kako je s emocijama, prošle nas je godine tresla euforija?

"Sad je zatišje pred buru. Sve emocije držimo pod tepihom. Čekamo prvu pobjedu da krene euforija, čuli smo da će biti dosta naših navijača i s nestrpljenjem čekamo utakmicu", priča Filip.

"Publika je naš osmi igrač i bez njih je jako teško"

Danas je potvrđeno da Filip ostaje u Zagrebu.

"Ostajem još tri godine. Zagreb je dobar projekt, našli smo zajednički jezik. Odbio sam neke ponude i drago mi je da sam ostao blizu obitelji. Neću o ambicijama, idemo prvo odraditi Europsko", zaključio je Filip.

