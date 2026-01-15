FREEMAIL
POLETNI I BRZI /

Francuska na zastrašujući način otvorila put k obrani europskog naslova

Francuska na zastrašujući način otvorila put k obrani europskog naslova
Foto: Stian Lysberg Solum/ntb Scanpix/profimedia

Francuzi su svoje napade brzo rješavali, najčešće pogocima

15.1.2026.
19:34
Dominik Franculić
Stian Lysberg Solum/ntb Scanpix/profimedia
Francuska je otvorila Europsko prvenstvo na najbolji mogući način za njih. S lakoćom su pobijedili Češku 42-28 i djelovali vrlo razigrano i poletno.

Česi nisu mogli zamisliti gori ulaz u utakmicu. Puno su griješili na početku i već u petoj minuti su Francuzi imali 6-0. Prvi gol je za Češku zabio Dominik Solak u šestoj minuti. Osam razlike bila je najveća prednost Francuske u prvom poluvremenu. Česi su pokušavali doći u život igrajući 7 na 6, ali Francuzi su često odgovarali lakim pogocima.

Sve o Europskom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr.

Česi su uspjeli u 20. minuti doći na četiri razlike, ali na pauzu smo otišli s 20-14 za Francuze. U drugom poluvremenu francuska se mašina dodatno ugrijala. Česi su teško dolazili do pogodaka, a Francuzi su svoje napade brzo rješavali, najčešće pogocima. Igrač utakmice bio je Elohin Prandi sa šest pogodaka.

Utakmice Europskog prvenstva gledajte na portalu Net.hr. 

Česi, iako u smjeni generacije, nisu nikako loša momčad i ovo je ozbiljna poruka Francuske Dancima i ostalim favoritima.

POGLEDAJTE VIDEO: Francuzi u obranu naslova krenuli protiv Češke: Pogledajte prvi gol Europskog prvenstva

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Francuska Rukometna Reprezentacija
