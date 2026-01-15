Nećete vjerovati koju 'pesmu' su pustili organizatori na utakmici Srbije na rukometnom Euru!

Vidjeli smo sve, ali ovo nikad ne! Na utakmici 1. kola skupine A Europskog rukometnog prvenstva u Herningu između Španjolske i Srbije, u 20. minuti, dogodilo se nešto raritetno. Naime, nakon što je igrač Srbije zabio sedmerac za -2 rukometnih 'Orlova' (11-9), organizatori su na razglas pustili 'cajku' Bane Bojanića - "Samo pijan mogu da prebolim".

O čemu se tu radi Dakle, organizatori nakon golova bilo koje reprezentacije u utakmici, ovog puta Španjolske ili Srbije, puštaju pjesmu njihove zemlje, odnosno koju dotični Savez reprezentacija koje igraju dostave organizatoru. Srbi su Dancima dostavili listu na kojoj je pjesma "Samo pijan mogu da prebolim".

