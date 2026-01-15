FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
I TO SE DOGODILO /

Nećete vjerovati koju 'pesmu' su pustili organizatori na utakmici Srbije na rukometnom Euru!

Srbi organizatorima rukometnog EP-a u Herningu dostavili 'cajku' kao omiljenu pjesmu. Danci su ju pustili nakon jednog gola na utakmici protiv Španjolske

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
15.1.2026.
18:55
Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vidjeli smo sve, ali ovo nikad ne! Na utakmici 1. kola skupine A Europskog rukometnog prvenstva u Herningu između Španjolske i Srbije, u 20. minuti, dogodilo se nešto raritetno. Naime, nakon što je igrač Srbije zabio sedmerac za -2 rukometnih 'Orlova' (11-9), organizatori su na razglas pustili 'cajku' Bane Bojanića - "Samo pijan mogu da prebolim". 

O čemu se tu radi Dakle, organizatori nakon golova bilo koje reprezentacije u utakmici, ovog puta Španjolske ili Srbije, puštaju pjesmu njihove zemlje, odnosno koju dotični Savez reprezentacija koje igraju dostave organizatoru. Srbi su Dancima dostavili listu na kojoj je pjesma "Samo pijan mogu da prebolim". 

Utakmicu Španjolska - Srbija gledajte na RTL-u 2 i platformi VOYO.

Tablice omogućuje Sofascore
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
I TO SE DOGODILO /
Nećete vjerovati koju 'pesmu' su pustili organizatori na utakmici Srbije na rukometnom Euru!