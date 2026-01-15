FREEMAIL
EP U RUKOMETU /

Može li Srbija kreirati senzaciju protiv giganta?

Foto: Beate Oma Dahle/afp/profimedia

Prijenos utakmice 1. kola skupine A Europskog rukometnog Španjolska - Srbija od 17.55 gledajte na RTL-u 2 platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
15.1.2026.
14:33
Beate Oma Dahle/afp/profimedia
Dragi ljubitelji rukometa, konačno počinje Europsko prvenstvo u rukometu, a Srbija kreće u težak izazov u danskom Herningu. "Orlovi" su smješteni u skupinu s Njemačkom, Španjolskom i Austrijom, reprezentacijama koje su nominalno jače od njih. Stoga, pred Srbima, autsajderima u grupi je zahtjevan izazov - izboriti plasman u sljedeću fazu i nadigrati jednu od europskih rukometnih velesila. Španjolska reprezentacija spada u prvu jakosnu skupinu najjačih reprezentacija na turniru. Strašno su jaki i Srbija je u ovom dvoboju autsajder. Španjolska je bila brončana na posljednjem EP-u prije dvije godine u Njemačkoj. 

1. kolo skupine A Europskog prvenstva
15. siječnja
17.55
0
Španjolska
 
:
0
Srbija
 

 

Nada Srbima stiže iz nedavnog poraza Španjolske od jakog Portugala tri razlike na pripremnom turniru u Pamploni (34-31). Srbija teško može parirati Španjolcima, ali Srbima dodatni optimizam donosi i izbornik reprezentacije, Španjolac Raul Gonzales, koji dobro poznaje igru španjolske rukometne reprezentacije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Sitno odbrojavamo do početka Europskog rukometnog prvenstva, evo kakva je atmosfera u hrvatskom taboru

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026španjolskaSrbija
najčitanije
