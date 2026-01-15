Može li Srbija kreirati senzaciju protiv giganta?

Dragi ljubitelji rukometa, konačno počinje Europsko prvenstvo u rukometu, a Srbija kreće u težak izazov u danskom Herningu. "Orlovi" su smješteni u skupinu s Njemačkom, Španjolskom i Austrijom, reprezentacijama koje su nominalno jače od njih. Stoga, pred Srbima, autsajderima u grupi je zahtjevan izazov - izboriti plasman u sljedeću fazu i nadigrati jednu od europskih rukometnih velesila. Španjolska reprezentacija spada u prvu jakosnu skupinu najjačih reprezentacija na turniru. Strašno su jaki i Srbija je u ovom dvoboju autsajder. Španjolska je bila brončana na posljednjem EP-u prije dvije godine u Njemačkoj.

1. kolo skupine A Europskog prvenstva 0 Španjolska : 0 Srbija

Nada Srbima stiže iz nedavnog poraza Španjolske od jakog Portugala tri razlike na pripremnom turniru u Pamploni (34-31). Srbija teško može parirati Španjolcima, ali Srbima dodatni optimizam donosi i izbornik reprezentacije, Španjolac Raul Gonzales, koji dobro poznaje igru španjolske rukometne reprezentacije.

