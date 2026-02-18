Vinicius Jr. posalo znakovitu poruku nakon minimalne pobjede: 'Oni su kukavice'
Brazilac je emotivno proslavio pogodak, što je izazvalo burne reakcije na tribinama i terenu.
Real Madrid slavio je 1:0 protiv SL Benfica na stadionu Luz u Lisabonu i stekao važnu prednost uoči uzvrata. Pogodak odluke postigao je Vinícius Júnior, no utakmicu su obilježile i tenzije te rasistički ispadi s tribina.
Prvo poluvrijeme proteklo je u taktički zahtjevnoj i čvrstoj igri s malo prostora za ozbiljnije prilike. Najbliže pogotku bio je Real, ali domaći vratar Anatolij Trubin dvjema je vrhunskim obranama zadržao Benficu u igri.
Odluka je pala u 50. minuti. Vinícius Júnior primio je loptu na lijevoj strani, oslobodio se čuvara i preciznim udarcem iskosa s petnaestak metara pogodio suprotni kut. Bio je to potez koji je presudio utakmicu i donio Realu minimalnu, ali značajnu prednost.
Brazilac je emotivno proslavio pogodak, što je izazvalo burne reakcije na tribinama i terenu. Ubrzo su se sa stadiona začuli rasistički povici, zbog čega je susret prekinut na gotovo deset minuta. Atmosfera je postala dodatno napeta, a sudac je Viníciusu pokazao žuti karton zbog načina proslave.
U nastavku je Benfica preuzela inicijativu i snažno pritisnula madridsku momčad. Domaćin je pokušavao doći do izjednačenja, no obrana Reala izdržala je sve nalete i sačuvala prednost do kraja susreta.
Nakon susreta Vinícius se oglasio na društvenim mrežama. U objavi je oštro osudio rasističke ispade i poručio da takve situacije, nažalost, nisu novost u njegovoj karijeri.
“Rasisti su prije svega kukavice. Moraju skrivati lice kako bi pokazali koliko su slabi. Iza sebe imaju zaštitu onih koji bi ih trebali kažnjavati. Protokol je bio loše proveden i ničemu nije poslužio. Dobio sam žuti karton jer sam slavio pogodak i još uvijek ne razumijem zašto. Ne volim se nalaziti u ovakvim situacijama, pogotovo nakon velike pobjede, ali o ovome je potrebno govoriti”, poručio je.
