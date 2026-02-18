Vinicius Jr. posalo znakovitu poruku nakon minimalne pobjede: 'Oni su kukavice'

Real Madrid slavio je 1:0 protiv SL Benfica na stadionu Luz u Lisabonu i stekao važnu prednost uoči uzvrata. Pogodak odluke postigao je Vinícius Júnior, no utakmicu su obilježile i tenzije te rasistički ispadi s tribina.

Prvo poluvrijeme proteklo je u taktički zahtjevnoj i čvrstoj igri s malo prostora za ozbiljnije prilike. Najbliže pogotku bio je Real, ali domaći vratar Anatolij Trubin dvjema je vrhunskim obranama zadržao Benficu u igri.

Odluka je pala u 50. minuti. Vinícius Júnior primio je loptu na lijevoj strani, oslobodio se čuvara i preciznim udarcem iskosa s petnaestak metara pogodio suprotni kut. Bio je to potez koji je presudio utakmicu i donio Realu minimalnu, ali značajnu prednost.

Brazilac je emotivno proslavio pogodak, što je izazvalo burne reakcije na tribinama i terenu. Ubrzo su se sa stadiona začuli rasistički povici, zbog čega je susret prekinut na gotovo deset minuta. Atmosfera je postala dodatno napeta, a sudac je Viníciusu pokazao žuti karton zbog načina proslave.

U nastavku je Benfica preuzela inicijativu i snažno pritisnula madridsku momčad. Domaćin je pokušavao doći do izjednačenja, no obrana Reala izdržala je sve nalete i sačuvala prednost do kraja susreta.

Nakon susreta Vinícius se oglasio na društvenim mrežama. U objavi je oštro osudio rasističke ispade i poručio da takve situacije, nažalost, nisu novost u njegovoj karijeri.

Foto: Screenshoot: Instagram/vinijr.

“Rasisti su prije svega kukavice. Moraju skrivati lice kako bi pokazali koliko su slabi. Iza sebe imaju zaštitu onih koji bi ih trebali kažnjavati. Protokol je bio loše proveden i ničemu nije poslužio. Dobio sam žuti karton jer sam slavio pogodak i još uvijek ne razumijem zašto. Ne volim se nalaziti u ovakvim situacijama, pogotovo nakon velike pobjede, ali o ovome je potrebno govoriti”, poručio je.

