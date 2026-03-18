Podvodna prosidba iz snova: Frontmen Metallice zaprosio djevojku među kitopsinama

Ljubav ne poznaje granice, a u slučaju Jamesa Hetfielda (62), ni dubine. Frontmen legendarnog benda Metallica poznat je po pomicanju granica u glazbi, no sada je letvicu podigao i u privatnom životu, zaručivši se na način koji bi malo tko mogao zamisliti. Šezdesetdvogodišnji roker zaprosio je svoju djevojku Adrianu Gillett tijekom ronjenja s kitopsinama, pretvorivši romantični čin u pravu podvodnu avanturu.

Pod vodom je držao papir na kojem je rukom bilo napisano: "Adriana Gillett, hoćeš li se udati za mene?", dok su oko njih plivala ogromna morska stvorenja.

Petak 13. kao najsretniji dan

Sama Adriana Gillett otkrila je više detalja o ovom nesvakidašnjem trenutku. Prosidba se dogodila na, za neke, nesretan datum, petak 13., no za par je to očito bio dan za pamćenje. U objavi na svom Instagram profilu, Adriana je zaruke opisala kao „najbolje rođendansko iznenađenje“.

„Plivanje s kitopsinama na petak 13. uz najjedinstveniju, posebnu i romantičnu prosidbu koju jedna Riba može zamisliti“, napisala je Gillett. „U moru punom riba, ulovili smo jedno drugo. Hvala Bogu što nas je spojio.“ Njezine riječi odjeknule su među prijateljima i pratiteljima, a među prvima im je čestitao i poznati fotograf Lee Jeffries, koji je surađivao s Metallicom. „Svjedočio sam predivnoj vezi koju dijelite, nečemu istinskom... izgrađenom na dubini, razumijevanju i iskustvima već bogato proživljenih života“, komentirao je Jeffries.

Tko je Adriana Gillett?

Iako je Hetfield globalna zvijezda, njegova odabranica javnosti je manje poznata, no ima jednako impresivnu životnu priču. Adriana Gillett (46) rođena je u Londonu, a obrazovanje je stekla na prestižnom Sveučilištu Oxford. Karijeru je započela kao novinarka za ugledni britanski The Times, gdje se nije bojala ni najzahtjevnijih zadataka. Izvještavala je sa socio-političkih žarišta i ratnih zona, uključujući Sirijski građanski rat i Arapsko proljeće, a za svoj je rad nagrađena i Britanskom novinarskom nagradom.

Nakon uzbudljive karijere u novinarstvu, Gillett je napravila zaokret i posvetila se modi, gdje danas radi kao dizajnerica.

Ljubav nakon razvoda

Vezu s Hetfieldom, koji je od nje stariji šesnaest godina, započela je tijekom 2023. godine, a par se otada često može vidjeti zajedno na putovanjima i raznim događanjima

Ove zaruke za Jamesa Hetfielda predstavljaju novo poglavlje nakon turbulentnog perioda u privatnom životu.

Od supruge Francesce Tomasi, s kojom je proveo dvadeset pet godina u braku i dobio troje djece: kćeri Cali i Marcellu te sina Castora razveo se 2022. godine,

Bio je to težak udarac za glazbenika koji je u brojnim intervjuima upravo Francesci pripisivao zasluge za spas života.

Borba s demonima iz prošlosti

Hetfield nikada nije krio svoje probleme s ovisnošću o alkoholu i kontrolom bijesa. U jednom od najiskrenijih razgovora priznao je da je dotaknuo dno kada ga je Francesca izbacila iz obiteljske kuće. "Gubitak obitelji bio je ono što me najviše plašilo. To je bilo dno koje sam udario, spoznaja da će moja obitelj otići zbog mog ponašanja“, rekao je svojedobno.

Sada, s Adrianom Gillett, Hetfield očito gradi novu budućnost. Njihova veza, sudeći po objavama i riječima bliskih prijatelja, temelji se na zrelosti i dubokom razumijevanju. Dok se priprema za drugi brak, Hetfield ne miruje ni na poslovnom planu. Metallica se sprema za veliku europsku turneju, a za jesen je najavljena i spektakularna rezidencija u dvorani Sphere u Las Vegasu, čime Hetfield potvrđuje da je spreman za nove pobjede, kako na pozornici, tako i u ljubavi.

