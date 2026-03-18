Ruska 'tempirana bomba' pluta Mediteranom: 'Ozbiljan je rizik od katastrofe!'

Sankcionirani ruski tanker natovaren tekućim prirodnim plinom gubi kontrolu u Sredozemnom moru bez posade na brodu i s velikom rupom na jednom boku, što je izazvalo upozorenja o "ozbiljnom riziku od velike ekološke katastrofe".

Dužnosnik u Italiji, jednoj od devet zemalja EU-a koje su napisale zajedničko pismo Europskoj komisiji pozivajući na djelovanje, nazvao je Arctic Metagaz "ekološkom bombom" koja samo čeka da eksplodira, piše BBC.

Tanker, dio tajne flote koja prevozi sankcioniranu rusku naftu i plin, teško je oštećen u sumnjivom napadu dronom s mora u blizini malteških voda ranije ovog mjeseca. Ukrajina nije komentirala izvješća da je odgovorna za njegovo osakaćivanje.

Neugodno blizu talijanske obale

Arctic Metagaz sada pluta južno od talijanskih voda i otoka Lampedusa prema Libiji, a talijanski i malteški dužnosnici i dalje prate njegovo kretanje.

U razgovoru za talijanski Radio 24, tajnik talijanskog Vijeća ministara Alfredo Mantovano rekao je da su rizici od tankera "ogromni" i upozorio da bi "mogao eksplodirati u bilo kojem trenutku".

Navodno prevozi "značajne" količine tekućeg prirodnog plina ili LNG-a. Dužnosnik u Rimu rekao je za BBC da je na brodu bilo i 450 tona loživog ulja i 250 tona dizela.

U utorak poslijepodne tanker se nalazio oko 45 nautičkih milja (83 km) od talijanskih teritorijalnih voda i 25 milja od zone potrage i spašavanja koja se pripisuje Libiji.

Putin optužio Ukrajinu

Arctic Metagaz isplovio je iz ruske luke Murmansk u veljači.

Početkom ožujka, kada je izgorjela, ruski predsjednik Vladimir Putin okrivio je Ukrajinu za "teroristički napad".

No Ukrajina takve "sjenovite" ruske tankere smatra legitimnim metama: oni rutinski plove s isključenim transponderima kako bi izbjegli zapadne sankcije, a novac koji Moskva zarađuje od nafte i plina pomaže u financiranju njezina tekućeg rata protiv Ukrajine.

Rusija također bombardira ukrajinsku civilnu energetsku infrastrukturu od početka svoje invazije velikih razmjera, ostavljajući ogroman broj ljudi bez tople vode ili grijanja usred zime.

Posadu spasila Libija

U posljednje vrijeme povećava se broj i opseg napada dronova na ruske tankere.

U prosincu je ukrajinska obavještajna služba SBU izjavila da je u dva tjedna u Crnom moru onesposobila tri broda, uključujući Dashan za koji je rekla da je pretrpio "kritičnu štetu". Nešto više od tjedan dana kasnije, tanker Quendil pogođen je u Sredozemnom moru.

Rečeno je da je u to vrijeme bio prazan.

Prošla su dva tjedna otkako je Arctic Metagaz teško oštećen nizom eksplozija i požara. Posadu je locirala i spasila libijska obalna straža.

Libijski lučki dužnosnici isprva su rekli da je tanker potonuo, ali da od tada pluta, bez posade i opasan je.

Svjetski fond za prirodu izjavio je da je u stanju "maksimalne pripravnosti", upozoravajući da bi potencijalno izlijevanje moglo uzrokovati požare i dugotrajno onečišćenje u području "iznimne ekološke vrijednosti" koje je dom brojnim zaštićenim vrstama.

