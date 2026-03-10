FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FIFA DOPUSTILA /

Austrija dobila dva ozbiljna pojačanja netom prije Svjetskog prvenstva

Austrija dobila dva ozbiljna pojačanja netom prije Svjetskog prvenstva
×
Foto: Maximilian Koch/imago sportfotodienst/Profimedia

Očekuje se kako će obojicu austrijski izbornik Ralf Rangnick pozvati u sastav

10.3.2026.
14:04
Hina
Maximilian Koch/imago sportfotodienst/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Austrijska nogometna reprezentacija dobila je dva značajna pojačanja uoči nastupa na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu nakon što je FIFA u utorak potvrdila kako bivši mladi reprezentativci Engleske Carney Chukwuemeka (22) i Njemačke Paul Wanner (20) smiju promijeniti nogometno državljanstvo te nastupati za A reprezentaciju Austrije.

I veznjak Borussije Dortmund Chukwuemeka i ofenzivac PSV-a iz Eindhovena Wanner imaju austrijsko državljanstvo jer su rođeni u Austriji.

Chukwuemeka je rođen u Beču iako je porijeklom Nigerijac, kratko je vrijeme kao dijete živio u Austriji da bi potom preselio u Englesku gdje se i počeo baviti nogometom. Od 2016. do 2021. je bio član Aston Ville, a od 2022. do prošlog ljeta Chelseaja.

Wanner je rođen u Dornbirnu, majka mu je Austrijanka, a otac Nijemac. Od 2018. do 2022. godine bio je član mladih momčadi Bayerna te njemački reprezentativac u svim kategorijama od U17 do U21.

Očekuje se kako će obojicu austrijski izbornik Ralf Rangnick pozvati u sastav za prijateljske utakmice protiv Gane i Južne Koreje koje će se igrati krajem ovog mjeseca.

Austrija će na SP igrati u skupini J s Argentinom, Alžirom i Jordanom.

POGLEDAJTE VIDEO: Jordanac u HNL-u državni prvak na 100 i 200 metara: 'Samo jednom sam trčao i odmah pobijedio'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx