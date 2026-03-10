FREEMAIL
VUKOVAR OŠTEĆEN /

Izašla je sudačka analiza: Ovo u derbijima ne pamtimo

Izašla je sudačka analiza: Ovo u derbijima ne pamtimo
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Analizu prenosimo u cijelosti

10.3.2026.
13:25
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Šef sudačke komisije HNS-a, Bertrand Layec objavio je sudačku analizu za 25. kolo SHNL-a Zanimljivo, izdvojena jedna jedina situacija u pet utakmica. 

Riječ je jedanaestercu Rijeke protiv Vukovara. Analizu prenosimo u cijelosti. 

Duel u kaznenom prostoru domaće momčadi kada gostujući napadač br. 77 i branič domaćina br. 13 na isti “nogometni” način žele igrati loptom nije prekršaj iz Pravila nogometne igre.

Vrlo dobro pozicionirani sudac, potpunog nadzora incidenta, dopustio je nastavak igre. Nakon neopravdane i neutemeljene VAR intervencije u razmatranjima Pravila nogometne igre sudac je pozvan na pregled snimke zbog potencijalnog kaznenog udarca.

Slijedom naših tehničkih smjernica:

-  ⁠potpuno legitimne prirodne nogometne reakcije braniča u želji da igra loptom

-⁠  ⁠vrlo laganog i minornog kontakta koji nije utjecaj na kretanje i izvedbu suparničkog igrača

interpretaciju i prosudbu suca tijekom pregleda snimke smatramo neispravnom odlukom o dosuđivanju kaznenog udarca kao i intervenciju VAR-a, koja inicira dosuđivanje kaznenog udarca, neutemeljenu u smjernicama i VAR Protokolu.

I to je to vjerovali ili ne. U kolu u kojem smo imali veliki derbi Hajduka i Dinama, izdvojena je tek jedna situacija i točno niti jedna s derbija. To samo pokazuje koliko je dobar posao odradio Mateo Erceg i na tome mu čestitamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Jordanac u HNL-u državni prvak na 100 i 200 metara: 'Samo jednom sam trčao i odmah pobijedio'

HnlSudačka AnalizaHajdukDinamo
