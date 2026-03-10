FREEMAIL
IZGUBILA KILOGRAME /

Oprah se doslovno prepolovila: Na novim fotografijama izgleda bolje no ikad

Oprah se doslovno prepolovila: Na novim fotografijama izgleda bolje no ikad
Foto: Regina Voronina/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Popularna televizijska voditeljica sa 72 godine izgleda bolje nego što je izgledala kada je imala 40-ak godina! Legendarna Oprah ne krije da je koristila lijekove za mršavljenje, a uz promjenu životnih navika danas izgleda bolje no ikad

10.3.2026.
15:05
Hot.hr
Regina Voronina/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Moramo se složiti da 72-godišnja Oprah Winfrey zbilja izgleda sjajno. Popularnu televizijsku voditeljicu u posljednje vrijeme možemo vidjeti u sve odvažnijim modnim izdanjima, a sada je pozornost privukla odjevena u Chanel.

Kao istaknuta gošća Chanelove modne revije na pariškom Tjednu mode, Oprah je zablistala u bijeloj kombinaciji s potpisom luksuzne modne kuće. 

Odjenuvši pomno osmišljenu kombinaciju Oprah je naglasila svoju nikad mršaviju figuru!

Oprah se doslovno prepolovila: Na novim fotografijama izgleda bolje no ikad
Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Sofisticirani bijeli Chanelov baloner nosila je preko elegantne bluze i suknje visokog struka, a liniju je dodatno istaknula pozirajući u popularnoj pozi s rukama na struku. Kako takve poze zrače samopouzdanjem, nije teško zaključiti kako Oprah ne krije ponos zbog velike transformacije.

Podsjetimo, na vrhuncu svoje karijere u ranim devedesetima, Oprah je težila više od 100 kilograma. Kako je kasnije priznala, ta ju je brojka na vagi opterećivala toliko da je utjecala na njezino samopouzdanje.

Legendarna televizijska voditeljica još je 2023. odlučila u borbu protiv kilograma uvesti i lijekove za mršavljenje, no nije sve prepustila slučaju. Promijenila je i životne navike pa sada svakodnevno trenira, bilo da je riječ o trčanju ili treningu snage.

POGLEDAJTE VIDEO: I Mario se odlučio na popularnu operaciju: Ono što je nekad bio 'statusni simbol', sada je teret

 

 

