Oprah se doslovno prepolovila: Na novim fotografijama izgleda bolje no ikad

Moramo se složiti da 72-godišnja Oprah Winfrey zbilja izgleda sjajno. Popularnu televizijsku voditeljicu u posljednje vrijeme možemo vidjeti u sve odvažnijim modnim izdanjima, a sada je pozornost privukla odjevena u Chanel.

Kao istaknuta gošća Chanelove modne revije na pariškom Tjednu mode, Oprah je zablistala u bijeloj kombinaciji s potpisom luksuzne modne kuće.

Odjenuvši pomno osmišljenu kombinaciju Oprah je naglasila svoju nikad mršaviju figuru!

Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Sofisticirani bijeli Chanelov baloner nosila je preko elegantne bluze i suknje visokog struka, a liniju je dodatno istaknula pozirajući u popularnoj pozi s rukama na struku. Kako takve poze zrače samopouzdanjem, nije teško zaključiti kako Oprah ne krije ponos zbog velike transformacije.

Podsjetimo, na vrhuncu svoje karijere u ranim devedesetima, Oprah je težila više od 100 kilograma. Kako je kasnije priznala, ta ju je brojka na vagi opterećivala toliko da je utjecala na njezino samopouzdanje.

Legendarna televizijska voditeljica još je 2023. odlučila u borbu protiv kilograma uvesti i lijekove za mršavljenje, no nije sve prepustila slučaju. Promijenila je i životne navike pa sada svakodnevno trenira, bilo da je riječ o trčanju ili treningu snage.

