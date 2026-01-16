Poznat suparnik Rijeke u doigravanju Konferencijske lige

zanimljiv raspored /
Poznat raspored HNL-a do kraja sezone: Evo što nas još čeka u hrvatskom nogometu
Rijeka je u ligaškom dijelu natjecanja zauzela 16. mjesto
Nogometaši Rijeke u doigravanju za plasman u osminu finala Konferencijske lige igrat će protiv ciparske Omonije iz Nikozije.
Prva utakmica igrat će se 19. veljače u Nikoziji, dok je uzvrat 26. veljače u Rijeci.
Rijeka je u ligaškom dijelu natjecanja zauzela 16. mjesto, dok je Omonia bila 18.
Finale ovosezonske KL na programu je 27. svibnja u Leipzigu.
