Poznat suparnik Rijeke u doigravanju Konferencijske lige

Foto: Damir Skomrlj/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

Rijeka je u ligaškom dijelu natjecanja zauzela 16. mjesto

16.1.2026.
13:29
Hina
Nogometaši Rijeke u doigravanju za plasman u osminu finala Konferencijske lige igrat će protiv ciparske Omonije iz Nikozije.

Prva utakmica igrat će se 19. veljače u Nikoziji, dok je uzvrat 26. veljače u Rijeci.

Rijeka je u ligaškom dijelu natjecanja zauzela 16. mjesto, dok je Omonia bila 18.

Finale ovosezonske KL na programu je 27. svibnja u Leipzigu.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk uoči derbija s Hajdukom: "Vjerujemo da možemo vratiti osmijeh navijačima"

Konferencijska LigaRijekaOmonia
