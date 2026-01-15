Poznat raspored HNL-a do kraja sezone: Evo što nas još čeka u hrvatskom nogometu
Sve o HNL-u čitajte putem portala Net.hr
Do povratka HNL-a ostalo je manje od tjedan dana. Zimska stanka polako završava, pripreme ulaze u završnu fazu, a momčadi se vraćaju u natjecateljski ritam. Prvu utakmicu nastavka prvenstva donijet će ogled Rijeke i Istre 1961, koje će na Aldo Drosini nastaviti susret prekinut još jesenas zbog guste magle, u derbiju koji tada nije dobio svoj epilog.
Ulazak u drugi dio sezone označava i početak najvažnijeg razdoblja hrvatskog nogometa. Poznat je kompletan raspored HNL utakmica do kraja prvenstva, a uz borbu za bodove na domaćim terenima, klubove očekuju i europske obveze. Sve to jamči gust kalendar, malo prostora za pogreške i dodatnu težinu svakog sljedećeg kola.
Siječanj
17. kolo HNL-a (20. siječnja):
Istra 1961 – Rijeka 1-1 (nastavak od 16. minute, 16 sati)
Europske utakmice: (7. kolo Europske lige)
Dinamo – FCSB, 22. siječnja, 21 sat
19. kolo HNL-a (23.-25. siječnja):
Varaždin – Gorica 23. siječnja, 16 sati
Lokomotiva – Vukovar 1991, 24. siječnja, 15 sati
Hajduk – Istra 1961, 24. siječnja, 17.15 sati
Rijeka – Slaven Belupo, 25. siječnja, 15 sati
Osijek – Dinamo, 25. siječnja, 17.45 sati
Europske lige:
8. kolo Lige prvaka, 28. siječnja
8. kolo Europske lige, 29. siječnja
Midtjylland – Dinamo, 29. siječnja, 21 sat
Ždrijeb 1/16 finala Lige prvaka i Europske lige: 30. siječnja
20. kolo HNL-a (30. siječnja)
Istra 1961 – Lokomotiva, 30. siječnja, 18 sati
Gorica – Hajduk, 31. siječnja, 15 sati
Slaven Belupo – Varaždin, 31. siječnja, 17.45 sati
Veljača
Osijek – Rijeka, 1. veljače, 15 sati
Dinamo – Vukovar 1991, 1. veljače, 18 sati
21. kolo HNL-a (6.-8. veljače):
Rijeka – Dinamo
Varaždin – Osijek
Hajduk – Slaven Belupo
Lokomotiva – Gorica
Vukovar 1991 – Istra 1961
22. kolo HNL-a (13.-15. veljače):
Dinamo – Istra 1961
Gorica – Vukovar 1991
Slaven Belupo – Lokomotiva
Osijek – Hajduk
Rijeka – Varaždin
1/16 finala Konferencijske lige, 1. utakmica (19. veljače)
Jagellonia/ Omonia - Rijeka, 1. utakmica (19. veljače)
23. kolo HNL-a (20.-22. veljače)
Varaždin - Dinamo
Lokomotiva - Osijek
Vukovar 1991 - Slaven Belupo
Istra 1961 - Gorica
Hajduk - Rijeka
1/16 finala Lige prvaka, uzvrati (24./25. veljače)
1/16 finala Europske lige, uzvrati (26. veljače)
1/16 finala Konferencijske lige, uzvrat (26. veljače)
Rijeka - Jagellonia/Omonia
Uzvrati 24.-26. veljače
24. kolo HNL-a (27. veljače - 1. ožujka)
Dinamo - Gorica
Varaždin - Hajduk
Osijek - Vukovar 1991
Slaven Belupo - Istra 1961
Ožujak
Rijeka - Lokomotiva (1. ožujka)
Četvrtfinale Kupa (3.-4. ožujka)
Dinamo - Kurilovec
Rijeka - Hajduk
Slaven Belupo - Lokomotiva
Varaždin - Gorica
25. kolo HNL-a (6.-8. ožujka)
Hajduk - Dinamo
Lokomotiva - Varaždin
Vukovar 1991 - Rijeka
Istra 1961 - Osijek
Gorica - Slaven Belupo
osmina finala Lige prvaka, 1. utakmice (10./11. ožujka)
osmina finala Europske lige, 1. utakmice (12. ožujka)
osmina finala Konferencijske lige, 1. utakmica (12. ožujka)
RIJEKA/Jagellonia/Omonia - Strasbourg/ Rakow
26. kolo HNL-a (13.-15. ožujka)
Dinamo - Slaven Belupo
Osijek - Gorica
Rijeka - Istra 1961
Varaždin - Vukovar 1991
Hajduk - Lokomotiva
osmina finala Lige prvaka, uzvrati (17.-18. ožujka)
osmina finala Europske lige, uzvrati (19. ožujka)
osmina finala Konferencijske lige, uzvrat (19. ožujka)
Strasbourg/Rakow - RIJEKA/Jagellonia/Omonia
27. kolo HNL-a (20.-22. ožujka)
Lokomotiva - Dinamo
Vukovar 1991 - Hajduk
Istra 1961 - Varaždin
Gorica - Rijeka
Slaven Belupo - Osijek
Reprezentativna stanka
polufinale Kupa (31. ožujka - 1. travnja)
Travanj
28. kolo HNL-a (3.-5. travnja):
Dinamo – Osijek
Slaven Belupo – Rijeka
Gorica – Varaždin
Istra 1961 – Hajduk
Vukovar 1991 – Lokomotiva
Četvrtfinala europskih natjecanja: 7.-9. travnja (1. utakmice)
Uzvrati: 14.-16. travnja
29. kolo HNL-a (10.-12. travnja)
Vukovar 1991 - Dinamo
Lokomotiva - Istra 1961
Hajduk - Gorica
Varaždin - Slaven Belupo
Rijeka - Osijek
30. kolo HNL-a (17.-18. travnja)
Dinamo - Rijeka
Osijek - Varaždin
Slaven Belupo - Hajduk
Gorica - Lokomotiva
Istra 1961 - Vukovar 1991
31. kolo HNL-a (21.-22. travnja)
Istra 1961 - Dinamo
Vukovar 1991 - Gorica
Lokomotiva - Slaven Belupo
Hajduk - Osijek
Varaždin - Rijeka
32. kolo HNL-a (25.-27. travnja)
Dinamo - Varaždin
Rijeka - Hajduk
Osijek - Lokomotiva
Slaven Belupo - Vukovar 1991
Gorica - Istra 1961
Svibanj – završnica
33. kolo HNL-a (1.-3. svibnja)
Gorica - Dinamo
Istra 1961 - Slaven Belupo
Vukovar 1991 - Osijek
Lokomotiva - Rijeka
Hajduk - Varaždin
polufinale Lige prvaka, uzvrati (5./6. svibnja)
polufinale Europske lige, uzvrati (7. svibnja)
polufinale Konferencijske lige, uzvrati (7. svibnja)
34. kolo HNL-a (8.-10. svibnja):
Dinamo – Hajduk
Rijeka – Vukovar 1991
Osijek - Istra 1961
Slaven Belupo - Gorica
35. kolo HNL-a (15.-17. svibnja):
Slaven Belupo – Dinamo
Gorica - Osijek
Istra 1961 - Rijeka
Vukovar 1991 - Varaždin
Hajduk – Lokomotiva
finale Europske lige - Istanbul (20. svibnja)
36. kolo HNL-a (24. svibnja)
Dinamo - Lokomotiva
Hajduk - Vukovar 1991
Varaždin - Istra 1961
Rijeka - Gorica
Osijek - Slaven Belupo
Finale europskih natjecanja:
Europska liga, Istanbul, 20. svibnja
Konferencijska liga, Leipzig, 27. svibnja
HNL, finale Kupa, Osijek, 28. svibnja
Liga prvaka, Budimpešta, 30. svibnja
POGLEDAJTE VIDEO: Velike vijesti za ljubitelje borbe! RTL i VOYO osigurali su prava na novu sezonu FNC-a