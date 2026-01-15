Poznat raspored HNL-a do kraja sezone: Evo što nas još čeka u hrvatskom nogometu

Do povratka HNL-a ostalo je manje od tjedan dana. Zimska stanka polako završava, pripreme ulaze u završnu fazu, a momčadi se vraćaju u natjecateljski ritam. Prvu utakmicu nastavka prvenstva donijet će ogled Rijeke i Istre 1961, koje će na Aldo Drosini nastaviti susret prekinut još jesenas zbog guste magle, u derbiju koji tada nije dobio svoj epilog.

Ulazak u drugi dio sezone označava i početak najvažnijeg razdoblja hrvatskog nogometa. Poznat je kompletan raspored HNL utakmica do kraja prvenstva, a uz borbu za bodove na domaćim terenima, klubove očekuju i europske obveze. Sve to jamči gust kalendar, malo prostora za pogreške i dodatnu težinu svakog sljedećeg kola.

Siječanj

17. kolo HNL-a (20. siječnja):

Istra 1961 – Rijeka 1-1 (nastavak od 16. minute, 16 sati)

Europske utakmice: (7. kolo Europske lige)

Dinamo – FCSB, 22. siječnja, 21 sat

19. kolo HNL-a (23.-25. siječnja):

Varaždin – Gorica 23. siječnja, 16 sati

Lokomotiva – Vukovar 1991, 24. siječnja, 15 sati

Hajduk – Istra 1961, 24. siječnja, 17.15 sati

Rijeka – Slaven Belupo, 25. siječnja, 15 sati

Osijek – Dinamo, 25. siječnja, 17.45 sati

Europske lige:

8. kolo Lige prvaka, 28. siječnja

8. kolo Europske lige, 29. siječnja

Midtjylland – Dinamo, 29. siječnja, 21 sat

Ždrijeb 1/16 finala Lige prvaka i Europske lige: 30. siječnja

20. kolo HNL-a (30. siječnja)

Istra 1961 – Lokomotiva, 30. siječnja, 18 sati

Gorica – Hajduk, 31. siječnja, 15 sati

Slaven Belupo – Varaždin, 31. siječnja, 17.45 sati

Veljača

Osijek – Rijeka, 1. veljače, 15 sati

Dinamo – Vukovar 1991, 1. veljače, 18 sati

21. kolo HNL-a (6.-8. veljače):

Rijeka – Dinamo

Varaždin – Osijek

Hajduk – Slaven Belupo

Lokomotiva – Gorica

Vukovar 1991 – Istra 1961

22. kolo HNL-a (13.-15. veljače):

Dinamo – Istra 1961

Gorica – Vukovar 1991

Slaven Belupo – Lokomotiva

Osijek – Hajduk

Rijeka – Varaždin

1/16 finala Konferencijske lige, 1. utakmica (19. veljače)

Jagellonia/ Omonia - Rijeka, 1. utakmica (19. veljače)

23. kolo HNL-a (20.-22. veljače)

Varaždin - Dinamo

Lokomotiva - Osijek

Vukovar 1991 - Slaven Belupo

Istra 1961 - Gorica

Hajduk - Rijeka

1/16 finala Lige prvaka, uzvrati (24./25. veljače)

1/16 finala Europske lige, uzvrati (26. veljače)

1/16 finala Konferencijske lige, uzvrat (26. veljače)

Rijeka - Jagellonia/Omonia

Uzvrati 24.-26. veljače

24. kolo HNL-a (27. veljače - 1. ožujka)

Dinamo - Gorica

Varaždin - Hajduk

Osijek - Vukovar 1991

Slaven Belupo - Istra 1961

Ožujak

Rijeka - Lokomotiva (1. ožujka)

Četvrtfinale Kupa (3.-4. ožujka)

Dinamo - Kurilovec

Rijeka - Hajduk

Slaven Belupo - Lokomotiva

Varaždin - Gorica

25. kolo HNL-a (6.-8. ožujka)

Hajduk - Dinamo

Lokomotiva - Varaždin

Vukovar 1991 - Rijeka

Istra 1961 - Osijek

Gorica - Slaven Belupo

osmina finala Lige prvaka, 1. utakmice (10./11. ožujka)

osmina finala Europske lige, 1. utakmice (12. ožujka)

osmina finala Konferencijske lige, 1. utakmica (12. ožujka)

RIJEKA/Jagellonia/Omonia - Strasbourg/ Rakow

26. kolo HNL-a (13.-15. ožujka)

Dinamo - Slaven Belupo

Osijek - Gorica

Rijeka - Istra 1961

Varaždin - Vukovar 1991

Hajduk - Lokomotiva

osmina finala Lige prvaka, uzvrati (17.-18. ožujka)

osmina finala Europske lige, uzvrati (19. ožujka)

osmina finala Konferencijske lige, uzvrat (19. ožujka)

Strasbourg/Rakow - RIJEKA/Jagellonia/Omonia

27. kolo HNL-a (20.-22. ožujka)

Lokomotiva - Dinamo

Vukovar 1991 - Hajduk

Istra 1961 - Varaždin

Gorica - Rijeka

Slaven Belupo - Osijek

Reprezentativna stanka

polufinale Kupa (31. ožujka - 1. travnja)

Travanj

28. kolo HNL-a (3.-5. travnja):

Dinamo – Osijek

Slaven Belupo – Rijeka

Gorica – Varaždin

Istra 1961 – Hajduk

Vukovar 1991 – Lokomotiva

Četvrtfinala europskih natjecanja: 7.-9. travnja (1. utakmice)

Uzvrati: 14.-16. travnja

29. kolo HNL-a (10.-12. travnja)

Vukovar 1991 - Dinamo

Lokomotiva - Istra 1961

Hajduk - Gorica

Varaždin - Slaven Belupo

Rijeka - Osijek

30. kolo HNL-a (17.-18. travnja)

Dinamo - Rijeka

Osijek - Varaždin

Slaven Belupo - Hajduk

Gorica - Lokomotiva

Istra 1961 - Vukovar 1991

31. kolo HNL-a (21.-22. travnja)

Istra 1961 - Dinamo

Vukovar 1991 - Gorica

Lokomotiva - Slaven Belupo

Hajduk - Osijek

Varaždin - Rijeka

32. kolo HNL-a (25.-27. travnja)

Dinamo - Varaždin

Rijeka - Hajduk

Osijek - Lokomotiva

Slaven Belupo - Vukovar 1991

Gorica - Istra 1961

Svibanj – završnica

33. kolo HNL-a (1.-3. svibnja)

Gorica - Dinamo

Istra 1961 - Slaven Belupo

Vukovar 1991 - Osijek

Lokomotiva - Rijeka

Hajduk - Varaždin

polufinale Lige prvaka, uzvrati (5./6. svibnja)

polufinale Europske lige, uzvrati (7. svibnja)

polufinale Konferencijske lige, uzvrati (7. svibnja)

34. kolo HNL-a (8.-10. svibnja):

Dinamo – Hajduk

Rijeka – Vukovar 1991

Osijek - Istra 1961

Slaven Belupo - Gorica

35. kolo HNL-a (15.-17. svibnja):

Slaven Belupo – Dinamo

Gorica - Osijek

Istra 1961 - Rijeka

Vukovar 1991 - Varaždin

Hajduk – Lokomotiva

finale Europske lige - Istanbul (20. svibnja)

36. kolo HNL-a (24. svibnja)

Dinamo - Lokomotiva

Hajduk - Vukovar 1991

Varaždin - Istra 1961

Rijeka - Gorica

Osijek - Slaven Belupo

Finale europskih natjecanja:

Europska liga, Istanbul, 20. svibnja

Konferencijska liga, Leipzig, 27. svibnja

HNL, finale Kupa, Osijek, 28. svibnja

Liga prvaka, Budimpešta, 30. svibnja

