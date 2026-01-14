Hajduk raspucan kao rijetko kad: Poljud bez publike, ali loža puna poznatih lica

Hajduk je u drugoj prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastavak sezone svladao Posušje 4:0 na Poljudu.

Momčad Gonzala Garcije je tako nakon tri dana i slavlja kod Croatije u Zmijavcima slavila i 'doma' protiv prvoligaša BiH u utakmici odigranoj u četiri intervala po 30 minuta.

Utakmica se igrala bez publike, a pratili su je samo dužnosnici klubova i rijetki privilegirani u loži splitskog stadiona, gdje se tako ipak skupilo i ponešto poznatih lica.

Hajduk je prva dva intervala odigrao u sastavu: Silić - Sigur, Skelin, Raci, Hrgović - Krovinović, Guillamón - Durdov, Almena, Bamba - Šego.

Druga dva intervala igrala je momčad: Fesjuk - Hodak, Roko Gabrić, Pajaziti, Diallo, Brajković, Skoko, Melnjak, Kalik, Rebić i Livaja.

Za Hajduk su zabili Michele Šego u drugoj, Filip Krovinović u 25., Ante Rebić u 110. i Adrion Pajaziti u 120. minuti. Šego je poentirao nakon sjajnog dodavanja Huga Guillamóna, Krovinović je prebacio golmana nakon suradnje sa Šegom, Rebić je nakon solo-akcije pogodio kut Posušja, a Pajaziti je također prebacio golmana s 20-ak metara.

Hajduk će posljednji pripremni dvoboj odigrati u subotu, 17. siječnja, od 15 sati protiv Širokog Brijega. Prvu utakmicu u nastavku sezone Hajduk će igrati protiv Istre na Poljudu u subotu, 24. siječnja, od 16 sati.