Majka pretučenog tinejdžera u Rijeci: 'Držala sam ga krvavog u naručju, nisu stali ni kad smo došli'

"Držala sam ga u naručju, sav je bio krvav. Samo sam ga pokušavala zaštititi", ispričala je za Novi list majka pretučenog tinejdžera (16) iz Rijeke, kojeg su trojica mladića brutalno napali u centru grada. Napad, koji su zabilježile nadzorne kamere, šokirao je Rijeku i otvorio pitanje sigurnosti maloljetnika u javnom prostoru.

Mladić je zadobio teške tjelesne ozljede i trenutačno je stabilno, no daljnji tijek liječenja i moguće operacije tek će se utvrditi.

Nakon napada, roditelje je nazvao prijatelj njihovog sina. Sami su svjedočili brutalnosti napadača koji, kaže majka, nisu postupali ni kad su došli na mjesto užasa.

'Pokušala sa ga zaštititi'

"Bilo je naguravanja i prijetnji. Držala sam svog sina i pokušavala ga zaštititi od novih udaraca. Nasilje je prestalo tek dolaskom policije i hitne pomoći", dodaje majka koja je još uvijek u šoku zbog svega što se dogodilo.

Njezinog sina pretukla je skupina od troje mladića. Dvojica su privedena i određen im je istražni zatvor, a za trećim policija još traga.

Policija je potvrdila da ih tereti za ubojstvo u pokušaju i nanošenje tjelesne ozljede u pokušaju, budući da su ozlijedili i 20-godišnjaka koji je pokušao pomoći pretučenom mladiću.

Lokalni mediji izvijestili su da su napadači, navodno, braća.

Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na tlu, a kada je pokušao pobjeći, pribili su ga uza zid i nastavili tući.

