Svjedoci otkrili sve detalje napada u Rijeci: Prvo su provocirali, a kad se mladić ustao...

VIŠE SE NIJE MOGAO MICATI /

Htjeli su ga ubiti, iz DORH-a stiže nova kvalifikacija stravičnog napada na 16-ogodišnjeg mladića u centru Rijeke. Trojica muškaraca su ga, bez prestanka, tukli nogama, iako se više uopće nije mogao micati.

DORH zato sumnja da je počinjeno kazneno djelo ubojstva u pokušaju.

Sve je snimljeno nadzornom kamerom, ali snimku zbog brutalnosti nećemo prikazati. Uhićena su dvojica nasilnika od 29 i 33 godine. Jednom je već određen istražni zatvor, a za trećim napadačem policija još traga. Više pogledajte u prilogu