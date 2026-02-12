Dok škole u selima ostaju bez djece, Vrgorac ima poseban plan: 'Nastavit ćemo raditi u tom smjeru'

Nekada se u selu Zavojane kraj Vrgorca čuo dječji smijeh i žamor iz učionice, a danas - tišina. "U ovom mjestu je bilo 1300 stanovnika. Nekada davno bili smo po broju stanovnika jači od Vrgorca", kaže Miro Majstrović.

"Otprilike po razredu je bilo nekih 12 do 14 učenika i tako četiri razreda. To je negdje 50 učenika. To je dugo trajalo", dodaje Damir Divić. Posljednji put kada su vrata ove škole bila otvorena bila je 2015. godina, a tada je Osnovnu školu u Zavojanima pohađala samo jedna učenica.

"Pa osjećam se tužno. Nema nikoga. Zapušteno i prazno. Nema djece, nema nastavnika tu u školi. Kako će biti nema nikoga. Sve je staro", kaže Ante Baletić.

Astronomski centar

Više neće zjapiti prazna i napuštena i to zahvaljujući zajedničkom projektu u kojem su Osnovna škola Vrgorac i Osnovna škola Tina Ujevića iz Bosne i Hercegovine dobile 3.500 eura za njenu renovaciju. Postat će astronomski centar.

"S obzirom na to da smo iz nekih drugih projekta nabavili opremu za astronomiju. Tri teleskopa i još neke stvari. S ovim novcem kojeg dobijemo uredit ćemo taj prostor. Znači hodnik, učionicu i vjerojatno i sanitarni čvor uz donacije pojedenih udruga i gospodarskih subjekata s područja grada Vrgorca", pojašnjava ravnatelj Osnovne škole Vrgorac Krešimir Kuran.

Radovi bi trebali početi u proljeće, a završiti do početka iduće školske godine. U posljednjih 13 godina vrata je na vrgoračkom području zatvorilo čak šest područnih škola. I to zbog masovnog iseljavanja.

"Sada nam je u funkciji pet. Nažalost dogodine ćemo zatvoriti kako stvari stoje još jednu. Tako imamo mi mnogo tih škola koje su napuštene. Neke su se privele drugoj svrsi kao što je područna škola u Dragljanima gdje se radi centar za starije", kaže Kuran.

Pozitivan prirodni prirast

Dok se većina mjesta u vrgorskom kraju bori s odlascima, grad bilježi pozitivan prirodni prirast.

"Nastavit ćemo raditi u tom smjeru. Napravili smo nova dva područna vrtića. Obnovili stari vrtić tako da sada sva djeca mogu pohađati to i radimo na raznim demografskim mjerama. Koliko proračun to i dozvoljava", kaže gradonačelnik Vrgorca, Mile Herceg (NLM).

Stara područna škola - budući astronomski centar služit će i građanima. Plan je i da se na gornjem katu uredi postojeći stan koji će služiti za smještaj kada u posjet dođu učenici iz drugih škola.