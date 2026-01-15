Sjećate se škole koja je zabranila mobitele? Ovako sada izgleda: 'Bilo je teško, ali...'

U Vrgorcu je prošle godine počela prava mala revolucija - u osnovnoj školi uvedene su zabrane, od mobitela i šminke do gaziranih pića.

Kakvi su rezultati? Učenicima je trebalo vremena da se priviknu na nova pravila.

RTL Danas provjerio je je li se isplatilo.

Prizori koji se rijetko viđaju

Lopta u ruci, marenda i smijeh, ali bez mobitela. Prizor je to koji se rijetko viđa na velikom odmoru. Zabrane koje su u ovoj školi stupile na snagu prošlo polugodište, za učenike su bile izazovne.

"Teško sam to podnijela jer sam mislila da će nam biti teško, ali ipak je bilo lagano jer više sam prijatelja upoznala i više smo komunicirali", priznaje učenica šestog razreda Lara. Karlo Dodig iz osmog razreda pak kaže: "Na početku nije se baš sviđalo nikome. Prvi mjesec dana baš je bilo loše, ali smo se privikli. Više se družimo, zabavljamo se, malo se lošije ponašamo ali sve je to uz igru".

Nema poruka, ni društvenih mreža. Dok se mobiteli odmaraju u ormarićima, u učionicama se ponovno čuje žamor, a učiteljica biologije i kemije Ivana Vujčić kaže kako su djeca koncentriranija za vrijeme nastave. "Uočavam kako međusobno u razredima igraju društvene igre u kojima sudjeluje cijeli razred. Druže se, bučni su, posvađaju se ali, komuniciraju na nekoj drugoj razini", kaže učiteljica.

Nove slatke brige

Iako su u školi zabranjeni i umjetni nokti, šminka i gazirana pića, djeca su najveću promjenu doživjela upravo zabranom mobitela. "Prije su djeca stalno gledala na mobitel, nisu se skidala s njega, a sada više komuniciraju. Igraju se vani", kaže učenica šestog razreda Anamari Belus.

Za promjenu je bilo potrebno vrijeme i strpljenje. Ključan faktor je bio otvoren razgovor s djecom. "U početku je zaista bilo zaista teško, bilo je otpora učenika i roditelja. Ono što je najteže u našem poslu, ali i najizazovnije, je biti dosljedan. Pošto smo se mi pokazali dosljednim njima to i nije teško palo", govori Vujčić.

Naviku su stekli brzo, a zabrane su im donijele i neke nove slatke brige. "Iz svega toga dođe nekad da su možda i preaktivni, pa dođe nekih sukoba, manje fizičkih više možda verbalnih, ali ja bih radije rješavao takve probleme nego da mi učenici izgledaju kao zombiji, da su privezani uz te ekrane i da ne komuniciraju jedni s drugima", smatra ravnatelj Krešimir Kuran.

Djevojčice se ne šminkaju, ne piju se sokovi puni šećera i djeca ne koriste mobitel. Nove i zdravije navike u vrgoračkoj školi mogle bi biti primjer drugima.

