Država planira 20.000 stanova! Znate li o čemu će ovisiti cijena? 'To će biti novi pristup'

Ministar Branko Bačić predstavio je novi Zakon o priuštivom stanovanju koji je uputio u Vladinu proceduru, čiji je cilj povećati dostupnost stanova, posebno za mlade. Zakon predviđa veći udio stanova za najam u novogradnji, ograničenje njihove prodaje do 35 godina te jaču ulogu APN-a i lokalne samouprave. Vlada mjerama želi odgovoriti na rast cijena i nedostatak stanova na tržištu. Zakon je dio šire stambene reforme koja bi trebala dugoročno stabilizirati tržište nekretnina.

"Zakon o priuštivu stanovanju ide korak naprijed Zakon o državnoj poticajnoj stanogradnji. Postat će obvezno u zgradama koje imaju više od 10 stanova, barem 50 posto jedinica mora biti za najam. Ako su zgrade manje od 10 stanova, onda svi moraju biti raspoloživi za najam. To je temeljna razlika", poručio je Bačić.

'To će biti novi pristup, potpuno drugačije rješenje'

Detalje o novostima koje donosi Zakon otkrio nam je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva, Željko Uhlir.

Jedna od najvažnijih promjena je to da POS stanovi više neće biti namijenjeni isključivo za prodaju.

"To je velika promjena. Navikavamo naše građane da je i najam normalno rješenje stambenog pitanja, ako je taj najam siguran i priuštiv. To ćemo kroz novi Zakon o priuštivom stanovanju omogućiti. U svim zgradama koje su veće od deset stanova, a gradi javni investitor, da će 50 posto stanova biti za pruštivu prodaju, a 50 posto za priuštivi najam", rekao je Uhlir.

Što se tiče cijena te priuštive prodaje i najma, Uhlir ističe da "cijene stalno rastu" i da smo "svjedoci toga".

"Mi ćemo kroz priuštivi najam se držati one formule koja je već u javnosti, a to je da najamnine, odnosno troškovi stanovanja ne mogu iznositi više od 30 posto kućnoga prihoda. Tako da će APN i javne ustanove koje će graditi te stanove, za svaku obitelj izračunati njihovu pripadnu priuštivu najamninu. To će biti novi pristup, potpuno drugačije rješenje nego što je sada i to će našim građanima omogućiti, stabilno, kvalitetno i priuštivo stanovanje u prvom redu u najmu". rekao je.

Uhlir ističe da do 2030. godine planiraju napraviti 20 tisuća priuštivih stanova za građane. "To je veliki zahvat i za upravu, ali i za naš građevinski sektor. Putem APN-a i javnih ustanova planiramo izgraditi oko osam tisuća novih stanova. Također planiramo osposobiti još devet tisuća postojećih stanova za priuštivi najam, aktivirati prazne i izgraditi dvije tisuće stanova na potpomognutim područjima", pojasnio je Uhlir.