Bačić predstavio novi Zakon o priuštivom stanovanju: Planovi uključuju više od 20.200 stanova!

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je u četvrtak novi Zakon o priuštivom stanovanju.

Prema novom zakonu do 2030. država planira izgradnju i obnovu 20.200 stanova i obiteljskih kuća, za što će biti potrebne oko 2 milijarde eura.

Hrvatskoj nedostaje oko 236.000 stambenih jedinica za punu uspostavu priuštivog stanovanja i to je razlog, što je Hrvatska, uz Portugal, država članica EU-a u kojoj mladi najkasnije napuštaju obiteljski dom, istaknuo je ministar Bačić predstavljajući novi zakon.

Mladi u Hrvatskoj s roditeljima do 33. godine

U Hrvatskoj su to u prosjeku s 33 godine, dok je europski prosjek 26 godina.

Novim Zakonom o priuštivom stanovanju, istaknuo je ministar, država sljedeće četiri godine misli izgraditi i obnoviti 20.200 stanova i obiteljskih kuća, među kojim se njih 8000 odnosi na nove stanove koji se grade putem Agencije za promet nekretninama (APN), a 9000 tisuća stanova planira se staviti u funkciju priuštivog stanovanja aktivacijom praznih stanova.

"Netko će reći da je to malo, a ja ću vam reći samo jedan podatak, a taj je da se u 24 godine od postojanja APN-a izgradilo 9000 stanova", istaknuo je Bačić.

Ciljevi o 20.200 priuštivih stanova i kuća iziskuje i velik novac, pa je plan do 2030. potrošiti oko 2 milijarde eura te dodatnih 3 i pol milijarde do 2034. godine.

"Zahtjevna su to sredstva, veliki su to poslovi, jako puno angažmana. Ovisno o financijskim mogućnostima državnog proračuna i u ovisnosti o tome koliko ćemo tog novca iskoristiti kroz novi višegodišnji financijski okvir od 2028 do 2034. godine, ovisit će uspjeh ovog programa", rekao je Bačić.

U odnosu na postojeći Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji, koji će novi Zakon o priuštivom stanovanju staviti van snage, bit će obavezno da u zgradama koje imaju više od 10 stanova, njih 50 posto bude u funkciji najma. Ako zgrada ima manje od 10 stanova, onda svi moraju biti za najam, ne za prodaju, dodao je.

Stan se neće moći prodavati 35 godina

Građani koji će imati pravo na priuštivo stanovanje stan neće moći prodavati 35 godina, osim u slučajevima bolesti, smrti, razvoda ili preseljenja.

Ciljane skupine prema novom Zakonu su osobe mlađe od 45 godina i obitelji s djecom, građani deficitarnih zanimanja i posebno ranjive skupine kao što su stariji od 65 godina, osobe s invaliditetom, obitelji djece s teškoćama u razvoju i bivši zaštićeni najmoprimci.

Kada je u pitanju prihodovni kriterij riječ je od dvije i pol lokalne medijalne neto plaće ako je riječ o samcu, a za svakog člana obitelji iznos se povećava za 0,5 posto lokalne medijalne plaće.

"Ako znamo da je prosječna plaća negdje oko 1400 eura onda možemo ocijeniti koliko je građana obuhvaćeno", istaknuo je ministar.

Upitan koliko bi koštao četvorni metar priuštivih stanova, Bačić je rekao da to ovisi o nekoliko kriterija pa tako nije svejedno mora li se, primjerice, otkupiti zemljište.

"To će onda tražiti veće izdvajanje iz državnog proračuna da zadržimo cijenu građenja koja u ovom trenutku iznosi 2104 eura i nismo uvjereni da ćemo ići ispod te cijene, koja će biti samo u jedinici lokalne samouprave koja je u 8. skupini indeksa razvijenosti Onda ćemo spuštati taj koeficijent sve do jedinice lokalne samouprave u 1. skupini indeksa razvijenosti, gdje će se plaćati 60 posto vrijednosti tog iznosa”, objasnio je ministar.

Nema gradnje bez privole lokalne samouprave

Bačić je istaknuo ulogu jedinica lokalne samouprave bez kojih se program neće moći realizirati te se osvrnuo i na nedavnu saborsku raspravu i oporbene kritike da se Zakonom o prostornom uređenju priuštivo stanovanje podiže na "razinu božanstva" i gazi preko ustavnih ovlasti lokalnih samouprava.

Ministar to negira i pojašnjava da se urbanističkom projektom ubrzava gradnja, ali nikakve gradnje nema bez privole jedinica lokalne samouprave.

Na predstavljanju novog Zakona bili su i predstavnici županija, gradova i općina koji su pozdravili nova zakonska rješenja za priuštivo stanovanje.

HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac istaknula je kako Hrvatska među državama članicama koje su najozbiljnije krenule u rješavanje stambene krize kao i da su hrvatska zakonska rješenja i mjere u potpunoj kompatibilnosti s europskim planom priuštivog stanovanja.

Zakon o priuštivom stanovanju trebao bi biti na sjednici Vlade idućeg tjedna i onda kroz desetak dana i u saborskoj proceduri.

