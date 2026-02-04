Nova kampanja za roditeljstvo: Država daje 500 tisuća eura za obitelji s više djece

Ministar demografije Ivan Šipić potpisao je u srijedu Sporazum s upraviteljicom Zaklade "Hrvatska za djecu" Renatom Gubić, vrijedan 500.000 eura, za provedbu demografskih mjera i potporu obiteljima s četvero i više djece, te naglasio važnost brige za najranjivije.

Sredstva će se koristiti za financijsku potporu obiteljima te za rješavanje stambenih pitanja, uključujući adaptacije i renovacije, a na potpomognutim područjima i sufinanciranje kupnje stambene nekretnine, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva.

“Potpisivanjem Sporazuma, potvrđuje se kontinuitet demografske politike Ministarstva te snažno opredjeljenje države za provedbu toplih, vidljivih i ciljanih mjera kojima se jača položaj obitelji s većim brojem djece i dugoročno pridonosi demografskoj revitalizaciji", poručio je ministar Šipić.

'Hrvatska za djecu'

Najavio je i dodatne napore Ministarstva, poručivši da će nastojati, kroz uštede i racionalno upravljanje, pronaći dodatna sredstva za pomoć Zakladi "Hrvatska za djecu", iza koje stoje brojni važni projekti.

"Gotovo sam svakodnevno na terenu, u razgovorima s obiteljima kojima je pomoć najpotrebnija. Tamo se čuju stvarni problemi i upravo oni moraju biti temelj naših mjera", poručio je.

Posebno je naglasio važnost brige za najranjivije, istaknuvši da je pomoć potrebna djeci koja su sama, ostavljena ili bez adekvatne podrške. "Kao društvo imamo odgovornost tu djecu izvesti na put - od rođenja, preko obrazovanja, pa sve do pronalaska njihova životnog cilja", poručio je ministar.

Jačanje obitelji s djecom

Ministarstvo u priopćenju navodi da je "Hrvatska za djecu" javna zaklada, kojoj je temeljna svrha promicanje dobrobiti djece i osnaživanje obitelji, osobito onih u socijalno i demografski osjetljivijem položaju. Kao pouzdan i dugogodišnji operativni partner Ministarstva, ima važnu ulogu u provedbi konkretnih mjera jačanja obitelji i poboljšanja kvalitete života djece.

Prilikom potpisivanja Sporazuma o dodjeli financijskih sredstava za provedbu demografskih mjera i potpora obiteljima s četvero i više djece, upraviteljica Zaklade Renata Gubić istaknula je kako je u središtu njihova djelovanja uvijek konkretna obitelj i svako dijete.

"Za nas svaka obitelj ima ime i prezime. Upravo zato su ciljevi Zaklade i Ministarstva u potpunosti kompatibilni jer iza svake mjere stoji stvaran život i stvarna potreba", poručila je.

Kampanja za poticanje roditeljstva

Upraviteljica Gubić dodala je kako Zaklada ove godine, među ostalim, provodi i kampanju za poticanje roditeljstva.

"Roditeljstvo ne smije biti shvaćeno samo kao obveza, nego kao osobno ispunjenje i radost novoga života. To je poruka koju želimo poslati društvu", istaknula je.

Tijekom prošle godine Ministarstvo i Zaklada ostvarili su uspješnu suradnju u provedbi demografskih mjera, uključujući financijske potpore obiteljima s četvero i više djece, rješavanje stambenih potreba korisnika te provedbu ciljanih socijalnih i humanitarnih aktivnosti. Posebno se ističu projekti jačanja solidarnosti i društvene potpore obiteljima, poput projekta "Spojimo hrvatska srca".

