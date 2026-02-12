Ovo je cijela snimka brutalnog premlaćivanja maloljetnika u Rijeci: Za nekim napadačima se još traga

UZNEMIRUJUĆE /

U Rijeci se u srijedu ujutro oko pet sati dogodio brutalan fizički napad na 16-godišnjeg mladića. U posjedu smo cijele snimke na kojoj se vidi kako grupa mladića tuče jednoga.

Zbog uznemirujućeg sadržaja, snimku smo odlučili zamutiti.

Prvo ga je napao jedan, a onda su se pridružili i ostali. Udarali su ga rukama i nogama, dok je mladić ležao na tlu. Napadnuti mladić pokušao se izvući, a zatim su ga pribili uza zid i nastavili tući. Ponovno je pao na pod, a napadači ga nisu puštali, čak su i skakali po njemu.

'Nakon nočnog izlaska došao je sa par prijatelja da pojede burek kod 'Braće burek', nakon toga iz čista mira prilazi mu jedan od trojice, opalio mu je šamar i nastavili ga tući sva trojica', poručio je njegov otac.

Detalji policijske istrage

Policija je provela istragu nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda.

'Utvrđeno je kako je osumnjičenik jučer ujutro oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja.

Oštećenima je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede. Spomenutog osumnjičenog 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla i uhitila. Istraga se nastavlja s ciljem pronalaska ostalih počinitelja', priopćila je policija.