NEVJEROJATAN PLAN /

Hrvatima pokrao 570.000 eura, pazite na što ih je trošio: Objavljeni detalji mega prijevare

Hrvatima pokrao 570.000 eura, pazite na što ih je trošio: Objavljeni detalji mega prijevare
Foto: Shutterstock

Policija u priopćenju navodi da je osumnjičenik većinu potrošio na osobne potrebe, uglavnom na kockanje i klađenje

12.2.2026.
9:42
Erik Sečić
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (33) kojeg su sumnjiči da je počinio tri kaznena djela prijevare.

Njegove žrtve su 55-godišnjakinja, 39-godišnjakinja i 34-godišnjak, od kojih je na području Zagreba u razdoblju od 2019. pa do kraja prošle godine uspio izvući više od pola milijuna eura. 

Prevarant ih je uspio uvjeriti da će njihov novac uložiti u trgovanje kriptovalutama, izradu softvera i mobilnih aplikacija te da će tako ostvariti dobit. Uz sve to im je govorio da je i on sam u teškoj financijskoj situaciji.

Trošio na kladionicu 

Nakon što su nasjeli na priču, 33-godišnjaku su u više navrata davali novac u gotovini ili ga uplaćivali na račun. Policija u priopćenju navodi da je osumnjičenik većinu potrošio na osobne potrebe, uglavnom na kockanje i klađenje. Manji dio novca je pak simbolično vratio 34-godišnjaku, no to je samo bio plan s ciljem da ga i dalje drži u zabludi.

Materijalna šteta iznosi visokih 570.623 eura.

"Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Kriminalističko istraživanje, zbog sumnje da je osumnjičeni počinio kaznena djela prijevara i na štetu drugih osoba, se nastavlja", piše policija u priopćenju.  

ZagrebPrijevaraPolicija
