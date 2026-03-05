Evo kad i gdje gledati Formulu 1 u Hrvatskoj: Kompletan vodič za sezonu 2026.

Formula 1 vraća se na nacionalnu televiziju. Nakon dramatične završnice sezone 2025., u kojoj su Lando Norris, Oscar Piastri i Max Verstappen do posljednje utrke u Abu Dhabiju bili u igri za naslov prvaka, najbrži cirkus na svijetu opet je u fokusu sportskog svijeta. Svjetla na semaforu prvi će se put ugasiti u nedjelju, 8. ožujka, na Velikoj nagradi Australije u Melbourneu. Sezona 2026. nije samo nastavak, već potpuna revolucija u Formuli 1. S drastično novim pravilima, potpuno drugačijim bolidima i, nažalost, problemima s ratom na Bliskom Istoku koji utječu na dolazak timova u Australiju naprvi Grand Prix vikend sezone, jednim novim timom i novim braniteljem naslova, očekuje nas kalendar s 24 utrke prepun uzbuđenja, šokova i senzacija. Za hrvatske ljubitelje oktanskih uzbuđenja, najveća vijest je povratak Formule 1 na nacionalnu televiziju nakon višegodišnje pauze.

Znači, Formula 1 opet je svima dostupna...

U petak prvi slobodni trening pratite od 2:30 na RTL-u 2 i platformi Voyo. Drugi slobodni trening isti dan ne propustite od 6 sati, također na RTL-u 2 i Voyo. Subota donosi treći slobodni trening od 2:30, a kvalifikacije od 6 sati – sve na RTL-u 2 i platformi Voyo. Nedjelja je rezervirana za vrhunac vikenda. Glavna utrka počinje u 5:00 ujutro na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Uoči starta gledajte naš specijal 'Formula na RTL-u' s Filipom Brkićem te komentatorima Ivanom Blažičkom i Nevenom Novakom. Budite uz RTL i Voyo – Formula 1, nova pravila, novi bolidi – ali samo jedan cilj: biti najbrži na svijetu!

Gdje gledati Formulu 1 u Hrvatskoj od 2026. godine?

Zahvaljujući novom višegodišnjem ugovoru o medijskim pravima, ljubitelji Formule 1 u Hrvatskoj moći će ponovno uživati u prijenosima na besplatnim nacionalnim kanalima. Prava za emitiranje na području Hrvatske i Slovenije osigurala je medijska kuća CME, što znači da će se prijenosi emitirati na kanalima RTL - a. Glavne utrke nedjeljom prenosit će se uživo na glavnom kanalu RTL-a. Za one koji preferiraju gledanje putem interneta, sve sesije, uključujući utrke, kvalifikacije i treninge, bit će dostupne i putem streaming platforme Voyo. Ovo označava veliko finale dugogodišnjeg iščekivanja i povratak kraljice autosporta široj publici u Hrvatskoj.

Revolucija na stazi: Što donose nova pravila?

Promjene za 2026. godinu toliko su sveobuhvatne da ih FIA s pravom naziva najvećom tehničkom revizijom u povijesti sporta, a fanovi Formule 1 s nestrpljenjem iščekuju prvu utrku kako će sve to izgledati na stazi. Bolidi su dizajnirani od nule kako bi bili lakši, kraći i uži, što bi trebalo potaknuti bliže utrkivanje i više pretjecanja, znači kako bi se popravila, odnosno dobila sama dinamika utrka. Gume će također biti tanje kako bi se smanjio aerodinamički otpor. Ključna novost je ukidanje dobro poznatog DRS sustava (Drag Reduction System). Zamijenit će ga sustav nazvan "Active Aero", koji uključuje pomična prednja i stražnja krila. Vozači će moći mijenjati kut krila ovisno o dijelu staze kako bi postigli maksimalnu brzinu na ravnim dijelovima ili veći pritisak u zavojima.

Iako DRS formalno nestaje, njegov duh živi kroz novi "Overtake Mode", koji vozaču pruža dodatnu električnu energiju kada se približi bolidu ispred sebe na manje od jedne sekunde. Najveća promjena dogodila se ispod poklopca motora. Pogonske jedinice doživjele su [najveću transformaciju od 2014. godine, s gotovo 300 posto više električne snage. Otprilike polovica snage dolazit će iz električnog motora, dok će motor s unutarnjim izgaranjem koristiti 100 posto održivo gorivo, dobiveno iz otpada i biomase.

Novi igrači i stare zvijezde: Tko vozi u 2026.?

Lando Norris ulazi u sezonu kao branitelj naslova s McLarenom, a njegov momčadski kolega Oscar Piastri pokušat će ga svrgnuti s trona nakon frustrirajućeg završetka prethodne sezone. Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen, sada u tandemu s mladim Francuzom Isackom Hadjarom u Red Bullu, nada se povratku na vrh. Mercedes se s moćnom novom pogonskom jedinicom i nepromijenjenom vozačkom postavom također uključuje u borbu za naslov, dok je Ferrari, predvođen Charlesom Leclercom, pokazao iznimnu konkurentnost na predsezonskim testiranjima.

Grid je proširen na jedanaest timova, jer u Formulu 1 po prvi put ulazi američki div Cadillac. Iskustvo će im donijeti povratnici Sergio Pérez i Valtteri Bottas. Istovremeno, povijesni tim Sauber preuzima Audi, čije će se ime po prvi put pojaviti u ovom natjecanju. Jedini debitant u sezoni bit će britansko-švedski vozač Arvid Lindblad, koji će nakon prolaska kroz Red Bullovu akademiju voziti za Racing Bulls uz Liama Lawsona.

Kalendar za sezonu 2026: Sve utrke i termini

Kalendar za 2026. godinu donosi 24 utrke, uz nekoliko značajnih promjena. Španjolska će po prvi put od 2012. godine imati dvije utrke, s premijerom ulične staze u Madridu. Legendarna staza Spa-Francorchamps u Belgiji i staza u Barceloni vozit će svoje posljednje utrke kao stalni dio kalendara, prije nego što se od 2027. počnu izmjenjivati. Utrka u Azerbajdžanu održat će se u subotu zbog nacionalnog dana sjećanja, dok se Velika nagrada Emilije-Romagne u Imoli i Velika nagrada Nizozemske u Zandvoortu neće naći na kalendaru.

Ispod je kompletan raspored svih utrka s terminima kvalifikacija i glavnih utrka po srednjoeuropskom vremenu.

| Runda | Velika nagrada | Datum utrke | Kvalifikacije (CET) | Utrka (CET) | Napomena |

| ----- | ------------------------------ | ------------- | ------------------- | ----------------- | ----------------- |

| 1. | Australija (Melbourne) | 8. ožujka | Subota, 06:00 | Nedjelja, 05:00 | Otvaranje sezone |

| 2. | Kina (Šangaj) | 15. ožujka | Subota, 08:00 | Nedjelja, 08:00 | SPRINT VIKEND |

| 3. | Japan (Suzuka) | 29. ožujka | Subota, 08:00 | Nedjelja, 07:00 | |

| 4. | Bahrein (Sakhir) | 12. travnja | Subota, 17:00 | Nedjelja, 17:00 | |

| 5. | Saudijska Arabija (Jeddah) | 19. travnja | Subota, 19:00 | Nedjelja, 19:00 | |

| 6. | Miami (SAD) | 3. svibnja | Subota, 22:00 | Nedjelja, 22:00 | SPRINT VIKEND |

| 7. | Kanada (Montreal) | 24. svibnja | Subota, 22:00 | Nedjelja, 22:00 | SPRINT VIKEND |

| 8. | Monako (Monte Carlo) | 7. lipnja | Subota, 16:00 | Nedjelja, 15:00 | |

| 9. | Barcelona-Catalunya** | 14. lipnja | Subota, 16:00 | Nedjelja, 15:00 | |

| 10. | Austrija (Spielberg) | 28. lipnja | Subota, 15:00 | Nedjelja, 15:00 | |

| 11. | V. Britanija (Silverstone) | 5. srpnja | Subota, 16:00 | Nedjelja, 16:00 | SPRINT VIKEND |

| 12. | Belgija (Spa) | 19. srpnja | Subota, 16:00 | Nedjelja, 15:00 | |

| 13. | Mađarska (Hungaroring) | 26. srpnja | Subota, 16:00 | Nedjelja, 15:00 | |

| 14. | Nizozemska (Zandvoort) | 23. kolovoza | Subota, 15:00 | Nedjelja, 15:00 | SPRINT VIKEND |

| 15. | Italija (Monza) | 6. rujna | Subota, 16:00 | Nedjelja, 15:00 | |

| 16. | Španjolska (Madrid) | 13. rujna | Subota, 16:00 | Nedjelja, 15:00 | Nova ulična staza |

| 17. | Azerbajdžan (Baku) | 26. rujna | Petak, 13:00 | Subota, 13:00 | Utrka u subotu |

| 18. | Singapur (Marina Bay) | 11. listopada | Subota, 15:00 | Nedjelja, 14:00 | SPRINT VIKEND |

| 19. | SAD (Austin) | 25. listopada | Nedjelja, 00:00 | Nedjelja, 21:00 | |

| 20. | Meksiko (Mexico City) | 1. studenog | Subota, 22:00 | Nedjelja, 21:00 | |

| 21. | Brazil (Sao Paulo) | 8. studenog | Subota, 19:00 | Nedjelja, 18:00 | |

| 22. | Las Vegas (SAD) | 22. studenog | Subota, 07:00 | Subota, 05:00 | Utrka u subotu |

| 23. | Katar (Lusail) | 29. studenog | Subota, 18:00 | Nedjelja, 17:00 | |

| 24. | Abu Dhabi (Yas Marina) | 6. prosinca | Subota, 15:00 | Nedjelja, 14:00 | Finale sezone |

Šest sprint vikenda za dodatno uzbuđenje

Format sprint vikenda nastavlja se i u 2026. godini, a održat će se na šest staza: u Kini, Miamiju, Kanadi, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i Singapuru. Sprint format donosi više akcije tijekom cijelog vikenda. Petkom se vozi jedan slobodni trening i kvalifikacije za sprint utrku. Subota je rezervirana za sprint utrku, koja donosi bodove za prvih osam vozača, te za glavne kvalifikacije koje određuju startni poredak za nedjeljnu Veliku nagradu.

Nova era Formule 1 je pred vratima, a s njom i prilika da hrvatski fanovi Formule 1 ponovno besplatno prate svaki zavoj, svako pretjecanje i svaku pobjedu. Pripremite se za sezonu koja obećava ispisati neka nova, uzbudljiva poglavlja u povijesti ovog sporta.

