NESRETAN SLUČAJ /

Tragedija u Jastrebarskom: Radnik (59) pao u bazen za uzgoj riba i utopio se

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell/ilustracija

Nakon očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

12.2.2026.
9:25
Andrea Vlašić
Hrvoje Jelavic/pixsell/ilustracija
Jučer je u jutarnjim satima na području Jastrebarskog, obavljenim je očevidom utvrđeno kako je u bazenima za uzgoj riba, prilikom mjerenja kisika u bazenu, 59-godišnji zaposlenik u jednom trenutku pao u vodu, nakon čega je najvjerojatnije došlo do utapanja, izvjestila je PU zagrebačka.

