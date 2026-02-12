Tragedija u Jastrebarskom: Radnik (59) pao u bazen za uzgoj riba i utopio se

NET I VOYO /
Nakon očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
Jučer je u jutarnjim satima na području Jastrebarskog, obavljenim je očevidom utvrđeno kako je u bazenima za uzgoj riba, prilikom mjerenja kisika u bazenu, 59-godišnji zaposlenik u jednom trenutku pao u vodu, nakon čega je najvjerojatnije došlo do utapanja, izvjestila je PU zagrebačka.
