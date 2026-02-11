Je li Musk poludio ili je grad na Mjesecu moguć? Pitali smo astrofizičara i provjerili smo što je istina

AMBICIOZNA IDEJA /

Možemo napraviti samorastući grad na Mjesecu za manje od deset godina. E to je nekidan na X-u objavio Elon Musk. I ne šali se. Nije doduše rekao što točno misli pod samorastući grad i kako bi to uopće izgledalo. I to ne znači da je Musk odustao od Marsa. Samo sada tvrdi da će na Mjesecu brže realizirati svoje planove, jer ondje može putovati svakih 10 dana, dok na Mars raketa može ići svakih 26 mjeseci.

Nije on jedini s ovakvim ludim idejama. U Direktu ste već čuli za hotel na Mjesecu koji bi trebao početi raditi 2032. a soba se može rezervirati već sada. Je li Musk poludio ili je grad na Mjesecu moguć? Evo što za Direkt kaže astrofizičar.

'Ja bih rekao da je to sada znanstvena fantastika jer će tek ljude na Mjesec slati za par godina. I to tek treba polako graditi infrastrukturu na Mjesecu da se dostigne to što se priča. Mislim da je to znanstvena fantastika. Ono što je uzbudljivo jest da različite svemirske agencije: od kineske, europske, američke NASA-e će slati ljude na Mjesec u sljedećih par godina. Prvi let s posadom će biti izveden za mjesec dana, dok će slijetanje na Mjesec će najvjerojatnije biti 2028. godine. Europa misli slati ljude na Mjesec 2030. kada i Kina. To već ukazuje da će se dosta toga dešavati na Mjesecu. A sad da će civilno stanovništvo živjeti ondje...možda za 50 godina, za 5 godina - ne', rekao je Neven Tomičić, docent Fizičkog odjela PMF-a.