Samac ste, a najam vam ne prelazi 30 posto plaće? Vjerojatno ne živite u Zagrebu...

CARRIE BRADSHAW INDEX /

Rijetki među vama nisu se zapitali kako je Carrie Bradshaw s jednom seks kolumnom tjedno imala dovoljno za stan na Upper East Sideu, jednoj od najekskluzivnijih lokacija u New Yorku...

Upravo to, koliko je samcu priuštivo stanovanje po europskim gradovima danas mjeri takozvani Carrie Bradshaw indeks uglednog Economista.

Na listi najnepristupačnijih gradova, Istanbul drži prvo mjesto s indeksom 0,34. Slijede ga Tbilisi, Prag, Beograd, dok se Zagreb našao na indeksu 0,53. Prema analizi, cilj je imati indeks što bliži broju 1. Na dnu ljestvice, kao najpristupačniji gradovi, nalaze se Helsinki, Bruxelles, Bern, Lyon i Bonn, svi s indeksom od 1,34.

Jelena Kravoščanec Todorović, direktorica agencije za nekretnine, ističe da potražnja za dobrim stanovima na dobrim lokacijama i dalje postoji unatoč rastu cijena. "Uvijek se traže dobri stanovi na dobrim lokacijama", napomenula je, dodajući da potreba za stanovanjem i dalje mora biti zadovoljena.

O čemu se ustvari radi? U Economistu računaju potrebnu godišnju plaću da priuštivi najam ne pređe 30% prihoda – u odnosu na stvarnu plaću. U Zagrebu je potrebna 42.000 eura, a stvarna je 22.000, u Ljubljani potrebna 38.000 – stvarna 33.000 eura. Više doznajte u prilogu.