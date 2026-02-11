Policija u akciji, pod povećalom autobusi i kamioni: Sigurnost djece na prvom mjestu

SVAKA ČAST! /

Do kraja ovoga tjedna na području Policijske uprave zagrebačke provodi se preventivno-represivna akcija usmjerena na nadzor teretnih vozila i autobusa.

Nadzirat će se njihova tehnička ispravnost, valjanost tehničkog pregleda, brzina, vrijeme vožnje i prekidi u vožnji, kao i razdoblja odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika. Pod posebnim povećalom bit će autobusi koji prevoze djecu.

Rezultati su impresivni – policija, naime, uspije provjeriti gotovo svaki autobus.

To nam je uživo u razgovoru za RTL Danas potvrdio i Krešimir Mišić, voditelj Službe prometne policije PU zagrebačke.

"Tako je. Policijska uprava zagrebačka već godinama ulaže iznimne napore kako bi provjerila sve autobuse za koje nam dojave osnovne i srednje škole. Dolaskom ispred same škole, provjerava se kontrola eventualne alkoholiziranosti vozača, potom tehnička ispravnost autobusa, radno vremena vozača, provjerava se je li umoran i druge stvari. I to ve kako bi naša djeca mogla na siguran način putovati", rekao je Mišić. Više pogledajte u videu