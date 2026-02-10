Pitali smo vas: 'Kakve kvalitete moraju imati ministri?' Evo kako ste nam odgovorili

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HRVATI REKLI SVOJE /

Krenula je procedura za zamjenu dosadašnjeg ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića, čiji je odlazak najavljen sinoć na sjednici Predsjedništva HDZ-a.

Njega bi u Vladi trebao zamijeniti Alen Ružić, kardiolog i ravnatelj KBC-a Rijeka. Deset je godina član HDZ-a koji ga je prošle godine na lokalnim izborima kandidirao za primorsko-goranskog župana. Ružić je već jutros stigao na koalicijski sastanak gdje se predstavio HDZ-ovim partnerima koji čine parlamentarnu većinu.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Kakve kvalitete moraju imati ministri?" U prilogu poslušajte neke od vaših odgovora koje ste ostavili na Facebook stranici net.hr-a.