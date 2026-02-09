Bili smo u Udruzi Sjena nakon smjene Piletića: 'Čekali su da se dovoljno osramoti'

MINISTAR ODLAZI, PROBLEMI OSTAJU /

Smjena ministra Marina Piletića za Udrugu Sjena nije iznenađenje. Riječ je o udruzi koja je srušila dijelove njegovih zakona na Ustavnom sudu i godinama upozoravala na probleme u sustavu socijalne skrbi. Tajnica udruge Lidija Blažević kaže da je do smjene trebalo doći puno ranije.

„Mi već godinama govorimo da su pod ministrom Piletićem napravljene ozbiljne greške u socijalnoj skrbi. Imam osjećaj da se čekalo da se dovoljno osramoti kako bi ga se maknulo“, kaže Blažević.

Udruga Sjena svakodnevno prima upite građana koji čekaju rješenja o inkluzivnom dodatku. Riječ je o osobama s invaliditetom koje su na tu naknadu imale pravo, ali su na rješenje čekale mjesecima.

„Ljudi nam se javljaju svaki dan. Bilo je i onih koji svoj inkluzivni dodatak nisu dočekali. Zato nam je ova nepravomoćna presuda Upravnog suda važna – pokazuje da se država ne može izvlačiti na vlastito nepoštivanje zakona“, kaže Blažević. Dodaje da presuda daje ohrabrenje građanima da se bore za svoja prava, čak i kada sustav radi protiv njih. Više doznajte u javljanju Marine Brcković.