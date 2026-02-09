FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MINISTAR ODLAZI, PROBLEMI OSTAJU /

Bili smo u Udruzi Sjena nakon smjene Piletića: 'Čekali su da se dovoljno osramoti'

Smjena ministra Marina Piletića za Udrugu Sjena nije iznenađenje. Riječ je o udruzi koja je srušila dijelove njegovih zakona na Ustavnom sudu i godinama upozoravala na probleme u sustavu socijalne skrbi. Tajnica udruge Lidija Blažević kaže da je do smjene trebalo doći puno ranije.

„Mi već godinama govorimo da su pod ministrom Piletićem napravljene ozbiljne greške u socijalnoj skrbi. Imam osjećaj da se čekalo da se dovoljno osramoti kako bi ga se maknulo“, kaže Blažević.

Udruga Sjena svakodnevno prima upite građana koji čekaju rješenja o inkluzivnom dodatku. Riječ je o osobama s invaliditetom koje su na tu naknadu imale pravo, ali su na rješenje čekale mjesecima.

„Ljudi nam se javljaju svaki dan. Bilo je i onih koji svoj inkluzivni dodatak nisu dočekali. Zato nam je ova nepravomoćna presuda Upravnog suda važna – pokazuje da se država ne može izvlačiti na vlastito nepoštivanje zakona“, kaže Blažević. Dodaje da presuda daje ohrabrenje građanima da se bore za svoja prava, čak i kada sustav radi protiv njih. Više doznajte u javljanju Marine Brcković.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.2.2026.
20:02
Marina Brcković
Udruga SjenaMarin PiletićOsobni Asistenti
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx