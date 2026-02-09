Stigla navijačka pjesma za peto, šesto ili sedmo mjesto! Ivana Kekin: 'Meni je genijalna'

HRVATSKA JE RAJ NA ZEMLJI /

Pjevač Mile Kekin prihvatio je izazov premijera Andreja Plenkovića i u podne objavio navijačku pjesmu. Nakon što je premijer ironično rekao da rukometaši lete po terenu kad čuju pjesmu Mile Kekina, frontmen Hladnog piva odgovorio je obećanjem i snimio pjesmu pod nazivom "Hrvatska je raj na zemlji". Pa poslušajmo kako zvuči...

"Prihvatio je izazov. Ja mogu, pristrana kakva jesam, reći da je meni pjesma genijalna. Danas je vani. Na publici je naravno da je ocijeni. Ja vjerujem da će im se svidjeti kao i njegova ideja da ih plasira za one koji su osvojili peto, šesto ili sedmo mjesto", rekla je Ivana Kekin. Pjesmu je komentirao i Mislav Herman:

"Mislim da se prava ironija ne krije u naslovu pjesme nego u stihovima kojih nema. Lako je zaključiti da je Hrvatska raj na zemlji kada ti ta ista zemlja unatoč izdašnim prihodima ta ista država plaća mirovinsko, kad sjedaju europski fondovi i kad živiš uistinu kao u raju".