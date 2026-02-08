Može li zbog dočeka doći i do prijevremenih izbora? HDZ i SDP su nam odgovorili, a što je s Možemo?

Bio je doček i bio je to dosad nezapamćeni sukob državne i zagrebačke vlasti.

"Ovo se ne može drugačije nazvati - ovo je udar države na Grad Zagreb", govorio je Tomilav Tomašević.

"Vanredno je stanje, vojska samo što nije izišla", poručio mu je tada Andrej Plenković.

Izišao je na pozornicu Marko Perković Thompson iako mu je nastup na dočeku Grad zabranio da bi mimo njih dozvolila Vlada.

"To je bilo jedino normalno i očekivano, s druge strane lijeva oporba je ispala prozirna i neutemeljena. Zabranili su koncert, stavili su ideologiju na prvo mjesto i u konačnici pokazali produžetak svojih javnih politika i ono što možemo očekivati u sljedećih dvije i pol godine je stvaranje kaosa, radikalizacije društva", smatra HDZ-ov saborski zastupnik Nikola Mažar.

"Sigurno je jedino da nisu profitirali građani jer ne pričamo o onome što se događa u Hrvatskoj - da smo šampioni inflacije, da smo rasturili poljoprivredu, da smo ovisni o Mađarima kad pričamo o energetici, da su nam umirovljenici među najugroženijima u EU, a da plaće u realnom sektoru nisu pratile europske cijene i te famozne europske statistike iza kojih se skriva Plenković", poručuje SDP-ov saborski zastupnik Mišel Jakšić.

Iz Možemo danas bez komentara. Da je ovim dočekom Tomašević učvrstio svoju bazu, a HDZ pomeo desnije opcije, ističe politički analitičar Macan.

"To vam je ono škorpion i žaba. Vezane su posude. Odlično je reagirao Plenković, da nije onda bi profitirale desne stranke, ove krajnje desne stranke cijelo vrijeme guraju ove situacije i onda govore - Plenković nije dovoljno dobar veliki Hrvat, mi smo veliki Hrvati. A Plenković je uletio u taj teren s ovim dočekom", kaže Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak.

I na političkom terenu kao nikad dosad zaratio sa zagrebačkim gradonačelnikom.

"Mi ćemo to istjerat do kraja. Ići ćemo do Ustavnog suda i borit ćemo se oko toga jer to postavlja presedan", poručio je tada Tomašević, a Plenković mu odgovorio:

Što se tiče Tomaševića, predlažem mu da popije čaj, da se lijepo smiri, možda i on dođe na trg i čestita rukometašima."

Zašto na dočeku nije bilo Plenkovića? Zašto nije popio čaj i došao?", rekao je Tomašević.

Ovo je jučer bila važna politička prijelomnica", odgovorio je Plenković.

Može li ta prijelomnica dovesti i do prijevremenih izbora?

"Mi smo prije svega vezani za posao za koji smo dobili mandat, uvijek smo spremni za izbore, ali naravno izbori će biti u redovnom roku. S tim da mi nećemo šutjeti i odgovarat ćemo uvijek na lažne optužbe", kaže Mažar na pitanje o tome je li HDZ u kampanji.

"Mislim da je iracionalno očekivati prijevremene izbore jer jako dobro znamo tko su partneri HDZ-a i vjerojatno bi iz te Vlade prije otišao Plenković nego oni. Još malo bi se ostali držati za fotelje i čekati dal nečega ima", poručuje Jakšić.

Novih izbora u skoroj budućnosti izgledno neće biti jer ovo je čini se bila samo prazna kampanja.

"HDZ nikada ne može dobiti Zagreb, ali ako napravi referendum to bi bio protiv Tomaševića i onda ako bi recimo sazvali izvanredne izbore - tko im u ovom trenutku prijeti s desnice - nitko. Svi su u raspadu i pitanje bi li prošli prag kao desni, iako im trebaju koalicijski partneri, to je rizik za HDZ da ne budu imali dovoljno mandata s desna za sastavljanje Vlade i da nema partnera uopće, a pitanje dal ih ima ljevica jer i na ljevici je sve rasuto", zaključuje Macan.

Bitka državne i zagrebačke vlasti nastavlja se na Ustavnom sudu koji će morati propitati Vladin doček, ali i zaključak Skupštine kojim se Thompsonu zabranjuje nastup.