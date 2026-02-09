Gotovo 100% građana kupuje na sniženjima. Traju 60 dana, 70% kupuje obuću i odjeću, a 91% građana razočarao sniženjima

Čak 25% sniženih proizvoda online krši europske propise. Trećina online trgovina stavlja lažne timere da se kupce pritisne na kupovinu a to je zabranjen.

Dok 86% testiranih igračaka nije u skladu sa eu standardima, 100% testiranih grijalica, kaciga i zaštitne opreme je neispravno.

Upola manje građana u Hrvatskoj u odnosu na EU smatra da će Vlada štititi njihova potrošačka prava.

A u našoj redovnoj rubrici pitamo i vas: "Jeste li imali neugodna iskustva u online kupnji i kakva?"

