PITAMO VAS /

Jeste li imali neugodna iskustva u online kupnji i kakva?

Foto: Shutterstock

Trećina online trgovina stavlja lažne timere

9.2.2026.
11:47
Gotovo 100% građana kupuje na sniženjima. Traju 60 dana, 70% kupuje obuću i odjeću, a 91% građana razočarao sniženjima

Čak 25% sniženih proizvoda online krši europske propise. Trećina online trgovina stavlja lažne timere da se kupce pritisne na kupovinu a to je zabranjen.

Dok 86% testiranih igračaka nije u skladu sa eu standardima, 100% testiranih grijalica, kaciga i zaštitne opreme je neispravno.

Upola manje građana u Hrvatskoj u odnosu na EU smatra da će Vlada štititi njihova potrošačka prava.

A u našoj redovnoj rubrici pitamo i vas: "Jeste li imali neugodna iskustva u online kupnji i kakva?"

Pišite nam na našu Facebook stranicu net.hr, a najzanimljivije odgovore objavljujemo u RTL-u 16 i 30.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako prepoznati džepara u gužvi? Policija razotkrila metode kojima vrebaju žrtve u tramvajima:

