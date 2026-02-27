Ovim znakovima prijeti pravi financijski kolaps u ožujku: Novac će im doslovce ispariti

Dok ulazimo u ožujak 2026. godine, astrološka klima postaje iznimno napeta i donosi energiju koja bi se mogla opisati kao "kozmičko buđenje". Nije riječ o uobičajenim planetarnim tranzitima; svjedočimo rijetkim i moćnim poravnanjima koja su kroz povijest najavljivala velike društvene i ekonomske preokrete.

Konjunkcija Saturna i Neptuna u Ovnu, retrogradni Merkur u Ribama i pomrčina Mjeseca u Djevici stvaraju oluju koja će testirati temelje na kojima gradimo svoju sigurnost. Ovaj mjesec donosi suočavanje s teškom stvarnošću i kraj nerealnih očekivanja.

Za mnoge, to će biti poziv na buđenje, no za četiri horoskopska znaka, neoprezni potezi mogli bi dovesti do ozbiljne financijske krize, pa čak i bankrota.

Ovan: Impulzivnost koja vodi u opasne dugove

Iako je ožujak vaša sezona i osjećate nalet energije zahvaljujući Marsu, na financijskom planu situacija je alarmantna. Venera, planet koji upravlja vašim novcem, nalazi se u iznimno oslabljenom položaju, dodatno pritisnuta teškom energijom Saturna.

To znači da je vaša sposobnost štednje gotovo nikakva, a sklonost impulzivnom trošenju mogla bi vas odvesti ravno u propast. Svaka kupnja na kredit, nepromišljeno zaduživanje ili "lako ćemo" stav prema računima sada može stvoriti dugoročni teret koji će vas gušiti godinama.

Ne zavaravajte se da će vam sreća pomoći. Iako vam Mars daje borbenost i snagu da zaradite, zvijezde upozoravaju da će novac odlaziti brže nego što dolazi.

Stroga kontrola budžeta i potpuno izbjegavanje novih dugova jedini su način da preživite ovaj olujni mjesec bez potpunog financijskog sloma.

Foto: Shutterstock

Bik: Tvrdoglavost kao put do ruba bankrota

Vaša urođena potreba za sigurnošću i stabilnošću u ožujku će biti pod izravnim udarom. Planetarni utjecaji donose neočekivane troškove vezane uz dom, obitelj ili nekretnine, stavljajući vas pod ogroman financijski pritisak. Najveća opasnost, međutim, ne leži u vanjskim okolnostima, već u vašoj vlastitoj tvrdoglavosti.

Dok se svemir oko vas mijenja i zahtijeva prilagodbu, vaša sklonost da se grčevito držite starih navika i opirete nužnim promjenama mogla bi se pokazati katastrofalnom. Ignoriranje upozorenja i odbijanje novih strategija štednje moglo bi vas dovesti do samog ruba bankrota. Vrijeme je da progutate ponos i prihvatite da stari načini više ne funkcioniraju.

Otvorite se za savjete, preispitajte svoje financijske planove i budite spremni na bolne, ali nužne rezove. U suprotnom, cijena vaše nepopustljivosti bit će previsoka.

Rak: Emocije kao najgori financijski savjetnik

Početak mjeseca za vas je minsko polje ishitrenih odluka donesenih pod utjecajem emocija. Sunce, vladar vaših financija, u prvoj polovici ožujka nalazi se u lošem položaju, što donosi kaos u trošenju i osjećaj potpune nestabilnosti.

Vaša suosjećajna priroda bit će na kušnji jer će vas bliske osobe možda moliti za pozajmice ili ćete osjetiti poriv da uložite novac u rizičan projekt temeljen na osjećaju, a ne na razumu. Zvijezde jasno poručuju: svaka takva odluka donesena u prva dva tjedna ožujka može rezultirati golemim i nenadoknadivim gubicima.

Financijski horoskop upozorava da je ovo razdoblje kada morate odvojiti srce od novčanika. Iako će se situacija postupno smirivati nakon sredine mjeseca, šteta koju možete napraviti na početku mogla bi imati dugoročne posljedice. Ostanite prisebni i odgodite sve važne financijske poteze do kraja mjeseca.

Foto: Shutterstock

Ribe: Suočavanje s kaosom skrivenim u magli

S retrogradnim Merkurom u vašem znaku do 20. ožujka, osjećat ćete se kao da se krećete kroz gustu maglu. Vaša sposobnost prosuđivanja bit će zamagljena, a sklonost ignoriranju računa i odgađanju financijskih obveza dosegnut će vrhunac. Međutim, svemir vam neće dopustiti da se dugo skrivate od stvarnosti.

Pomrčina Mjeseca u vašem suprotnom znaku, djevici, trećeg ožujka djelovat će kao nemilosrdno svjetlo koje će razotkriti sav kaos koji ste gurali pod tepih. Neplaćeni računi, neorganizirana papirologija i nerealno trošenje doći će na naplatu.

Ako hitno ne uvedete red u svoje financije i ne suočite se s konkretnim brojkama, prijeti vam ozbiljna kriza likvidnosti. Uz to, Saturn na vašem ascendentu donosi osjećaj teškog tereta i neizbježnih troškova. Ovo je mjesec u kojem vas stvarnost sustiže, htjeli vi to ili ne.