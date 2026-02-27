Hrabri Tin i Erik dobili nagradu za naročit pothvat: Iz olujne bure spasili obitelj od utapanja

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite u Zagrebu je održana svečanost na kojoj je upućena zahvala svima koji svojim radom pridonose sigurnosti građana.

Uručene su i nagrade za naročiti pothvat, godišnje nagrade u području sustava civilne zaštite, a čestitke su stigle i od ministra i potpredsjednika Vlade Davora Božinovića.

Jednu od nagrada za herojstvo dobili su i mladići koji su između Krka i Novog Vinodolskog u olujnoj buri spasili tročlanu obitelj od sigurnog utapanja, stavljajući sebe u smrtonosnu opasnost.

"Vidjeli smo dijete kako je pokriveno ručnikom i dijete je bilo skroz plavo i pitalo je mamu 'mama, mama, hoćemo li umrijeti?'. Muž je bio na veslima i pokušavao je malo jače, ali nije uspio", ispričao je Tin Buneta, dobitnik nagrade za naročiti pothvat.

"Ponosan sam i napravio bih to i još jednom i svaki put kad bih se našao u takvoj prilici, ali nadajmo se da se neće to ponavljati i nadam se da će biti sve manje i manje ovakvih situacija. Sve u svemu, da se opet nađem u istoj situaciji, isto bih reagirali i ja i moj kolega", kazao je Erik Čemeljić koji je također dobio nagradu za naročit pothvat.

Potrebni u svim kriznim situacijama

Civilna zaštita potrebna nam je u svim kriznim situacijama - poplavama, potresima, traganjima, spašavanjima...

Vrlo je važna i oprema s kojom raspolažu, a među njom se nalazi i vozilo za dekontaminaciju koji služi za neke velike kemijske ugroze ili slične situacije.

O opremi civilne zaštite razgovarali smo s Davorom Spevecom, pomoćnikom ravnatelja Civilne zaštite.

U kakvim situacijama pomaže i što vozilo za dekontaminaciju može?

Moram iskoristiti priliku i svim pripadnicama i pripadnicima sustava civilne zaštite zaželjeti sretan međunarodni dan civilne zaštite. Kao što ste rekli, oprema je vrlo važna. Iako sustav čine ljudi, važno je da imaju kvalitetnu i dobru opremu. Mi smo u proteklih desetak godina uložili preko 600 milijuna eura u raznu u specijalističku opremu. Jedan od takvih komada je i zapovjedno-komunikacijski kontejner. To je vrlo vrijedan dio opreme koji možemo dovesti bilo gdje na terenu RH i povezati se s tog mjesta s informacijskim sustavom MUP-a, putem satelita se povezati na Internet, pružiti radio komunikaciju svim operativnim snagama koje se nalaze u zoni pokrivanja ovog kontejnera, ali pruža i mnoge ostale mogućnosti.

Ovo je vozilo bilo i u Turskoj nakon razornog potresa 2023.?

Kolege koje se i sada nalaze u ovom kontejneru bili su s njime i u Turskoj, tako da se on pokazao kao vrlo dobar dio opreme u kojem je radio i stožer, koji je vodio našu aktivnost ondje.

HGSS i vatrogasci su sastavnice Civilne zaštite, a vi ste zapravo baza koja to logistički odrađuje i opslužuje.

Tako je, mi smo prvenstveno potpora svim tim našim izuzetnim operativnim snagama. Ovo nije vozilo samo Ravnateljstva Civilne zaštite, ovo je vozilo sustava Civilne zaštite i doći ćemo na teren gdje god je to potrebno.

Čemu točno služi vozilo za dekontaminaciju?

Provodimo upravo jedan europski rescue projekt gdje ćemo, po završetku projekta, imati jednu specijaliziranu postrojbu za kemijsko-biološko-nuklearnu opasnost, odnosno postrojbu koja će moći dekontaminirati i ljude i vozila i ceste ili zgrade.